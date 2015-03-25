В ночь на четверг 12 марта на радио-шоу Рэнди Ярбро из Джонстауна (штат Колорадо, США) известный экономист Уокер Тодд сделал потрясающий прогноз: экономика США имеет около "60-90 дней жизни, так как доллар находится на грани коллапса".



Серьезное предсказание прозвучало не от обычного человека. Тодд 20 лет работал экономическим советником в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и Федеральном резервном банке Кливленда. Сейчас Тодд является профессором Центра денежных финансовых альтернатив Института Катона, сообщает www.thecommonsenseshow.com.

Эксперт Дэйв Ходжес, автор книги The Common Sense Show ("Шоу здравого смысла") отмечает, что "если предсказание доктора Тодда является точным, оно вписывается в то, о чем говорят и другие источники о самом ближайшем будущем".

Прогноз Тодда "отражает и мою (Ходжеса - ред.) позицию". "Я считаю, что "событие под ложным флагом" смогут использовать в качестве предлога, чтобы ввести в США военное положение", - говорит Ходжес.

Сокращения программы количественного смягчения в США можно ожидать в ближайшие месяцы, заявила ранее глава ФРС США Джанет Йеллен. По сути, это означает прекращение долларовой эмиссии и остановку "печатного станка". Кроме того, Йеллен прогнозирует постепенное повышение ставки рефинансирования.

Из протокола последнего заседания Федерального комитета по открытому рынку (Federal open market committee, FOMC) стало ясно, что ФРС обеспокоена чрезмерным укреплением доллара. Заявление ФРС вызвало резкий рост мировых цен на нефть и золото, которые затем вновь несколько снизились.

Бывший глава ФРС Алан Гринспен в интервью телеканалу CNBC 27 февраля заявил, что экономика США находится в крайне шатком положении. Гринспен считает, что экономический рост в США, сопровождаемый сокращением рынка труда, рано или поздно приведет к скачку инфляции.

"Мы столкнемся с усиливающимся давлением на денежных рынках и инфляцией раньше, чем большинство из нас ожидало", - подчеркнул Гринспен. Его также беспокоит резкое сокращение долгосрочных капиталовложений. "Почти все проблемы из-за отсутствия долгосрочных капиталовложений. Никто не хочет вкладывать в долгосрочной перспективе, потому что никто не знает, что произойдет", - заключил бывший глава ФРС.