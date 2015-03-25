Почему деньги из Америки уходят в европейские акции?

Американские денежные средства «утекают» в европейские акции. Только на прошлой неделе фонды США перевели рекордный объем наличных - $3,9 млрд - в акции Европы. Такие данные представляет EPFR Global, исследовательская фирма, которая отслеживает движение фондовых потоков. "Тенденция, безусловно, ускоряется", - говорит Камерон Брандт, директор по исследованиям в EPFR.

Инвестиции из США в Европу уже к середине марта опережают по объему февральские и их втрое больше, чем в январе. Вот почему инвесторы уходят в Европу.

Успех европейских акций - ни для кого не секрет - в том, что европейские акции сейчас очень «горячие». С того момента, как Европейский центральный банк объявил о своих планах по стимулированию экономики, рынки сильно выросли. Индекс STOXX поднялся на 16% в этом году, а немецкий DAX вырос на 21%. Рынки Бельгии, Швеции и даже Испании (да, именно Испании!) ведут себя очень хорошо до сих пор. И так получается, что ситуация на рынках Европы гораздо лучше, чем на рынках США, которые поднялись всего на один с лишним процент в этом году. Когда американские акции дорожают, инвесторы видят больше потенциала для роста на другом берегу. "Пришло время Европе догонять рынки", - говорит Кевин Келли, портфельный менеджер Recon Capital, который инвестирует в Европу. - "Вот почему мы видим движение денег инвесторов в Европу".

QE поначалу сильно ослабила курс евро, но на этой неделе евро немного поднялся, хотя и остается все еще около 12-летних минимумов. Многие считают, что доллар и евро могут сравняться в этом году. Такая валютная ситуация делает европейские компании более привлекательными для инвесторов, поскольку их продукция продается дешевле, чем товары американских компаний. Европейский экспорт на подъеме, а экономика еврозоны демонстрирует признаки восстановления. Ожидаем, что такая тенденция сохранится - поток денег в Европу вряд ли остановится в ближайшее время. 63% руководителей фондов хотят вкладывать больше в Европу в этом году, согласно статистике BofA Merrill Lynch. Это самый высокий показатель с 2001 года.

Но есть одна проблема для американских инвесторов, которые желают нажиться на Европе сейчас — это евро. Прибыль в 16% у европейских акций в евро выглядит не так хорошо, когда вы переводите ее обратно в доллары. Вот почему инвесторы ищут способы защититься от дальнейшего снижения евро.

Пока как вариант решения этой проблемы - ETF, которые позволяют инвесторам вкладывать свои деньги в фонд, охватывающий широкий набор европейских акций без потери прибыли из-за слабости евро. "Валютные хеджирования с помощью ETF очень популярны сейчас", - говорит Марк Чэндлер, главный валютный стратег в Brown Brothers Harriman. К примеру, Deutsche Bank только недавно выпустил три новых ETF, которые хеджируют все опасности к движению валют. iShares у BlackRock, к примеру, хеджировали немецкие ETF до 15% в течение последних нескольких месяцев. Другой фонд WisdomTree сохранил более 20% в этом году, он имеет акции в Германии, Испании и Франции.