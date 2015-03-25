На азиатских торгах в среду нет единой динамики

Сегодня азиатские рынки акций торгуются без какой-либо единой динамики, индексы двигались разнонаправленно. К 9:43 мск японский Nikkei 225 подрос на 0,17%, китайский Shanghai Composite — упал на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,58%, а австралийский S&P/ASX 200 — подрос только на 0,07%.

Фондовый рынок Японии «шатает» вторую сессию подряд из-за опасениях трейдеров, что рост индексов в последнее время был излишним, пишет Bloomberg.



"Индексы достигли очень высоких уровней, - считает аналитик по фондовым рынкам из Pinebridge Investments Japan в Токио Татсуси Маэно. - Основная часть хороших новостей уже нашла отражение в котировках акций, поэтому только что-то экстраординарное может подтолкнуть индекс Nikkei 225 выше уровня в 20000 пунктов". К закрытию сегодня значение Nikkei 225 достигло уровня 19746,20.

Котировки акций японских фармпроизводителей и нефтяных компаний упали в ходе торгов. Стоимость акций фармкомпании Eisai Co. снизилась на 5,8%, Inpex Corp. подешевел на 1,6%.