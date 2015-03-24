Фондовые рынки АТР во вторник торговались разнонаправленно

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе торги прошли относительно спокойно, несмотря на сильную просадку китайской промышленной статистики. Сводный индекс региона прибавил 0,2%, Nikkei потерял 0,3%; Hang Seng ослаб на 0,4%. Совсем незначительно, но выросли Shanghai Composite (на 0,1%) и S&P/ASX (+0,2%).



На японский фондовый индекс негативно повлияло укрепление иены к доллару: ценные бумаги крупнейших компаний-экспортеров потеряли в цене. К примеру, Nissan снизил котировку на 0,7%, Honda — на 1%.

Китайский фондовый рынок на редкость спокойно отнесся к снижению PMI по сравнению с февральскими данными. Некоторые аналитики объясняют это структурной корректировкой экономики страны, поэтому тренд на рынке акций материкового Китая все равно остается «бычьим». Последние 10 сессий шанхайский индекс непрерывно рос и прибавил за это время 12%. Это самое длинное ралли почти за 23 года.