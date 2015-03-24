Фондовые рынки АТР во вторник торговались разнонаправленно

Сегодня
в Азиатско-Тихоокеанском регионе торги
прошли относительно спокойно, несмотря
на сильную просадку китайской промышленной
статистики. Сводный индекс региона
прибавил 0,2%, Nikkei
потерял 0,3%;
Hang Seng
ослаб на 0,4%.
Совсем незначительно, но выросли Shanghai
Composite (на 0,1%)
и S&P/ASX
(+0,2%).
На японский фондовый индекс негативно повлияло укрепление иены к доллару: ценные бумаги крупнейших компаний-экспортеров потеряли в цене. К примеру, Nissan снизил котировку на 0,7%, Honda — на 1%.
Китайский фондовый рынок на редкость спокойно отнесся к снижению PMI по сравнению с февральскими данными. Некоторые аналитики объясняют это структурной корректировкой экономики страны, поэтому тренд на рынке акций материкового Китая все равно остается «бычьим». Последние 10 сессий шанхайский индекс непрерывно рос и прибавил за это время 12%. Это самое длинное ралли почти за 23 года.