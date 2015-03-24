Переговоры по Греции: новые надежды, новые обещания

Предидент
Европарламента Мартин Шульц в интервью,
опубликованном во вторник, заявил, что
он ожидает достижения соглашения между
Грецией и ее партнерами по еврозоне в
течение ближайшей недели. После этого
будут выделены столь необходимые Греции
денежные средства. Греция
предпринимает очередную попытку получить
свежий денежный транш от кредиторов и
тем самым избежать дефолта, который,
по опасениям многих политиков, может
«выбить» страну из еврозоны. Для этого
страна обязалась представить проект
пакета реформ ее экономики к следующему
понедельнику.
«Я думаю, что уже к концу недели новый контракт будет подписан, а этого должно быть достаточно, чтобы высвободить срочное финансирование», — цитирует сегодня Шульца итальянская газета La Repubblica.
Шульц добавил, что в этом случае Греции придется «не дольше, чем за три месяца» представить «заслуживающий доверия, подробный и окончательный» план.