Переговоры по Греции: новые надежды, новые обещания

Предидент Европарламента Мартин Шульц в интервью, опубликованном во вторник, заявил, что он ожидает достижения соглашения между Грецией и ее партнерами по еврозоне в течение ближайшей недели. После этого будут выделены столь необходимые Греции денежные средства. Греция предпринимает очередную попытку получить свежий денежный транш от кредиторов и тем самым избежать дефолта, который, по опасениям многих политиков, может «выбить» страну из еврозоны. Для этого страна обязалась представить проект пакета реформ ее экономики к следующему понедельнику.



«Я думаю, что уже к концу недели новый контракт будет подписан, а этого должно быть достаточно, чтобы высвободить срочное финансирование», — цитирует сегодня Шульца итальянская газета La Repubblica.

Шульц добавил, что в этом случае Греции придется «не дольше, чем за три месяца» представить «заслуживающий доверия, подробный и окончательный» план.