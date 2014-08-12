Банковские кредиты россиян больше не привлекают

Излишне динамичное развитие розничного кредитования уже давно вызывает обеспокоенность как финансового регулятора — Банка России, так и экспертного сообщества. Год назад отмечали основные характеристики российского рынка кредитования населения. Это и дороговизна кредитов, и их короткий срок, и высокая доля располагаемых доходов домашних хозяйств, направляемая на обслуживание кредитной задолженности.

Как изменилась ситуация за прошедший год, который при этом совпал со временем работы нового руководства ЦБ? При сохранении основных тенденций, характерных для этого сегмента банковских операций еще в прошлом году, в ближайшее время наступит критическая веха в развитии розничного кредитного рынка — он перестанет быть источником финансовых ресурсов для населения.

Еще в прошлом году кредитный рынок характеризовался «перекредитованностью». Доля платежей по обслуживанию задолженности населения перед банками за последний год продолжила расти и к середине текущего года превысила 13% от располагаемых доходов всего населения. Год назад эта доля составляла около 11%. Заемщики, очевидно, платят гораздо больше.

Различные оценки показывают, что средний заемщик крупнейших российских банков выплачивает по кредитам около 40% своих доходов.

Темпы роста кредитной задолженности населения перед банками снижаются уже больше двух лет подряд, что свидетельствует о «перегреве» рынка. Пик был достигнут в середине 2012 года. Тогда долг населения увеличился больше чем на 40% за 12 месяцев. К середине 2014 года темп прироста снизился более чем в два раза — до 21%. При этом в течение последнего года величина прироста стала снижаться еще и в абсолютном выражении. А это приводит к важным системным последствиям.

В текущем году при сохранении существующих тенденций неизбежно произойдет следующее: величина прироста кредитной задолженности населения станет меньше процентных платежей. А это будет означать, что рынок розничного кредитования утратит свое основное макроэкономическое значение — он перестанет быть источником финансовых ресурсов для домашних хозяйств, а, наоборот, будет требовать все больше и больше выплат на обслуживание существующей задолженности.

На самом деле, любой потребительский кредит для заемщика снижает его покупательную способность в долгосрочной перспективе. Возвращать кредит приходится с процентами, которые заметно выше инфляции. Накопить и купить позже почти всегда выгоднее, чем купить сразу в кредит. Единственное обоснование для заемщика при использовании кредита — возможность купить желаемый товар «здесь и сейчас», не дожидаясь накопления требуемой суммы.

Тем не менее в целом для экономики в отдельные периоды потребительский кредит может служить так называемым драйвером роста.

Для этого необходимо, чтобы прирост задолженности превышал процентные выплаты. Соответственно, даже если каждому отдельному заемщику приходится расставаться с частью своих доходов в пользу банков, в целом сектор домашних хозяйств может какое-то время получать дополнительные ресурсы за счет выдачи новых кредитов.

Для российского населения в период с 2011 по 2013 год так и происходило. Темпы прироста кредитной задолженности заметно превосходили стоимость кредитного портфеля, таким образом, население в целом получало заметный бонус к доходам. В 2012 году величина чистого вклада кредитов в финансовый баланс домашних хозяйств достигала почти 4% от расходов на конечное потребление (сумма розничного товарооборота, платных услуг и общественного питания).

В начале 2014 года ситуация изменилась на противоположную. Процентные выплаты превысили прирост задолженности, и вклад кредитования оказался отрицательным. Частично ситуация смягчается прекращением роста стоимости задолженности. Процентные выплаты населения по банковским кредитам в первом полугодии 2014 года свидетельствуют о снижении средневзвешенной кредитной ставки до уровня 2012-го. Но темп роста задолженности продолжает устойчиво снижаться. Чтобы выйти по итогам года на уровень в 17-18%, во втором полугодии 2014 года кредитная активность банков на розничном рынке должна увеличиться в полтора раза по сравнению с первым. В лучшем случае в текущем году вклад кредитования в финансирование конечного спроса окажется нулевым.

Дальнейшее решение проблемы кредитной задолженности невозможно без значимого изменения основных параметров банковских кредитов населению — снижения процентной ставки и удлинения сроков кредитования.

Уменьшение ставки снизит объем процентных платежей, а удлинение сроков позволит при сохранении объемов выдачи новых кредитов повысить прирост кредитной задолженности. И тот и другой процесс сейчас блокируются высокими рисками кредитования, вынуждающими банки тормозить кредитование. Возможно, одним из решений проблемы может стать переключение кредитного рынка на более длинные и дешевые жилищные кредиты. Зарождение этой тенденции уже наблюдается в первые месяцы текущего года.