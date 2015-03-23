Анонс важных событий и макростатистики на неделю 23 — 27 марта

Заявления ФРС прошлой недели были важным фактором, который, возможно, изменил направление игры на фондовых и валютных рынках. С одной стороны, регулятор явно не хочет поощрять рынки к неконтролируемому росту с помощью первого повышения процентной ставки за 8 лет. Еще одно опасение ФРС — дополнительное укрепление доллара, которое может помешать дотянуть инфляцию до целевых 2%. С другой стороны, ФРС создала для себя комфортную и гибкую ситуацию, в которой она имеет возможность быстрого ужесточения денежно-кредитной политики, если экономические показатели будут это позволять. Предстоящая неделя будет умеренно напряженной и принесет ряд новых интересных сведений.



Итак, в понедельник, 23 марта израильский регулятор объявит о своей процентной ставке. Это может быть интересно по причине того, что все больше финансистов рассматривает шекель в качестве резервной валюты, своеобразного убежища.



На протяжении большей части последних лет самой крупной опасностью для финансовой системы Израиля было излишнее укрепление шекеля — результат крупных инвестиционных потоков в добычу найденного в шельфовых залежах газа. Но в последнее время шекель оказался под давлением в силу роста доллара. После внезапного сокращения процентной ставки Банка Израиля в прошлом месяце доллар снова вырос против своего израильского коллеги. Всё ведет к тому, что центральный банк страны будет продолжать держать базовую ставку на рекордно низком уровне в 0,1%.

В еврозоне Марио Драги выступит перед Комитетом по экономическим и валютным вопросам. Программа QE только еще началась, и есть признаки того, что экономика еврозоны улучшается. Вопрос, который возникает у многих: а если это улучшение продолжится, есть ли вероятность досрочного сворачивания QE? Основной контраргумент против этого — по-прежнему удручающе низкая инфляция.

Выйдет индекс потребительской уверенности по еврозоне: настроения граждан, по прогнозам, улучшаются, худшее, казалось бы позади. Высокий фондовый рынок и другие экономические показатели показывают признаки улучшения обстановки, но стоит отметить, что показатель все еще находится в отрицательной зоне.

Из других важных европейских событий — встреча Ангелы Меркель с Алексисом Ципрасом по вопросу новых денежных траншей из ЕС в Грецию.

В США выходит статистика продаж вторичного жилья. На заседании Экономического клуба Нью-Йорка выступит заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер. Господин Фишер — очень важный игрок в формировании политики ФРС. Будет интересно посмотреть, как он оформит свое сообщение, насколько голубиным оно будет. К важным вопросам к Фишеру относится еще и то, как ФРС будет нивелировать влияние сильного доллара на экономический рост и низкую инфляцию в стране.

Во вторник, 24 марта, в АТР откроется индексом PMI в Японии и выходом индекса деловой активности в производственном сектора Китая за март.

В еврозоне выйдет целая «стайка» PMI: во Франции, в Германии, общий по еврозоне. Медленно, но верно восстанавливается производственный сектор еврозоны, и это будет подтверждено, если данные по PMI выйдут в соответствии с консенсус-прогнозами.

В Великобритании выйдут февральские индексы потребительских цен и индекс цен производителей.

США тоже порадует рынки базовым индексом потребительских цен. Если его динамика будет направлена вниз под давлением низких цен на нефть и усиления доллара, то это будет перспективой для дальнейшего снижения инфляции. В свою очередь, это станет очередной причиной того, что ФРС повременит с подъемом ставок.

Также в США выйдет индекс продаж нового жилья.

В среду 25 марта в Азиатско-Тихоокеанском регионе пройдет относительно тихо, и только в Новой Зеландии выйдет блок данных по торговому балансу, экспорту и импорту.

В еврозоне внимание на Германию. Здесь выйдет мартовский индекс IFO (индекс делового климата). Один из самых оптимистических европейских экономических показателей за последние несколько месяцев — на удивление сильный отскок делового доверия в Германии. Прогноз на эту тему показывает, что экономисты ждут продолжения «оттепели».

В США ждут выступления президента Чикагского федерального резервного банка, Чарлза Эванса в Лондоне. Эванс — один из самых беззастенчивых «голубей» среди тех, кто имеет право голоса в FOMC в этом году. Он стремится к тому, чтобы все поняли: заявления ФРС оставляют открытой не только возможность подъема ставки в любой момент, но и того, что ставки могут остаться на нуле всю остальную часть года. Судя по всему, в Лондоне он будет высказываться ровно в том же ключе.

Также в США в среду выйдет авансовый февральский отчет по заказам товаров длительного пользования.

В четверг 26 марта в Германии выйдет индекс потребительского доверия. Ожидается, что он вырастет, так же, как и индекс деловой уверенности.

ЕЦБ выпустит февральский отчет по денежно-кредитному сектору в еврозоне. Аналитики предсказывают, что в годовом выражении эти цифры покажут прирост, а это будет означать, что QE, похоже, простимулировала банки открыть кредитные линии и получить приток денег. В Великобритании выйдут февральские данные по розничным продажам. Сигналы по поводу состояния розничных продаж в Британии сейчас противоречивы, и рынкам нужна более четкая картинка, чтобы увидеть состояние британской экономики.

В США выйдет ряд цифр по рынку труда.

Руководитель Банка Канады, Стивен Полоз, проведет пресс-конференцию, на которой, скорее всего, объяснит, что внезапное снижение ставки в январе восстановило баланс экономических перспектив Канады.

В пятницу 27 марта ожидается, что в Японии выйдут февральские данные о расходах домохозяйств и ИПЦ за февраль. Инфляция в Стране Восходящего солнца в годовом выражении продолжает опускаться, а индекс потребительских цен показывает практически нулевой рост. Пока неясно, покажут ли февральские данные хоть какое-то выправление ситуации.

Также выйдут британские данные по индексу цен на жилье. Жилищный бум в Великобритании замедлился. Марк Карни, глава Банка Англии, выступит с речью.

В США будет показана окончательная оценка ВВП за четвертый квартал. Данные показывают, что были увеличены потребительские расходы на услуги здравоохранения, и поэтому экономисты ожидают пересмотра в сторону повышения оценки ВВП.

С речью выступит председатель ФРС, Джанет Йеллен.