РБК-Daily



BuzzFeed стал самым дорогим медиа «нового» типа

Интернет-портал BuzzFeed провел очередной, пятый по счету, раунд привлечения инвестиций, в ходе которого был оценен почти в $850 млн, пишет The New York Times. Стартап, который создавался как генератор вирусного контента для социальных сетей, был оценен дороже, чем издательский дом Forbes и газета The Washington Post вместе взятые. BuzzFeed привлек $50 млн от американской венчурной фирмы Andreessen Horowitz, известного инвестора в Кремниевой долине. Об этом партнер Andreessen Horowitz Крис Диксон сообщил в своем блоге.

США оценили потери от российских санкций в $715 млн

Американские сельскохозяйственные производители потеряют около $715 млн от запрета на поставки в Россию ряда продуктов, введенного в начале августа. Это следует из сообщения Министерства сельского хозяйства США. Ведомство подсчитало, что в 2013 году Россия купила американской сельскохозяйственной продукции на $1,3 млрд, а за первую половину 2014 года экспорт достиг $606 млн. Примерно 55% наименований экспорта из США оказались под запретом. От российских санкций американские производители недополучат свыше $700 млн.

Россию ждут новые санкции в случае отправки гуманитарных грузов без согласования

Президент США Барак Обама и премьер-министр Италии Маттео Ренци в ходе телефонного разговора пришли к выводу, что дальнейшие российские действия на юго-востоке Украины, не согласованные с международным сообществом, приведут к новым санкциям против России. Об этом сообщается на сайте Белого дома. Представители двух стран констатировали, что «любое вмешательство под видом гуманитарной помощи» должно быть согласовано с киевским правительством.

Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза против России

Власти Норвегии приняли решение присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении российской экономики. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на распоряжение, поступившее от МИД Норвегии. 6 августа Владимир Путин запретил ввозить в Россию сырье, сельскохозяйственную продукцию и продовольствие из стран, которые ввели санкции в отношении России. 7 августа кабинет министров ввел запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, Евросоюза, США и Норвегии.

BBC

Беспорядки после убийства подростка в США: 32 задержаны

Полиция в американском штате Миссури задержала по меньшей мере 32 человек после ночи уличных беспорядков, начавшихся из-за убийства полицейскими безоружного чернокожего подростка. С наступлением темноты на улицах города началось мародерство, люди поджигали автомобили. Участники беспорядков также подожгли здание. Инцидент произошел в городе Фергюсон - пригороде Сент-Луиса, где проживают преимущественно афроамериканцы. 18-летний Майкл Браун получил несколько пулевых ранений в субботу, предположительно, после того как у него и еще одного мужчины произошел конфликт с полицейским.