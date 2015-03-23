Фондовая Европа снижается на торгах в понедельник

В понедельник днем европейские фондовые индексы теряют свои позиции — после семинедельного ралли, которое подтолкнуло рынки акций к историческому максимуму.



Сегодня инвесторы с нетерпением ждут результаты переговоров Греции с кредиторами, выступление Марио Драги, а также итоги встречи премьер-министра Греции Алексиса Ципраса с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На торгах в понедельник днем сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:50 мск упал на 0,6% - до отметки 404,01. Британский FTSE 100 обвалился на 0,3%, германский DAX - на 1%, французский CAC 40 - на 0,6%. Индекс Dow Jones Euro Stoxx 50 снизился на 0,6%.

К 12:27 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0816.

