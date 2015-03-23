Из еврозоны утекают деньги

Крупные изменения в направлении денежных потоков по всему миру ведут евро вниз стремительными темпами. Доллар США растет, а небольшие страны пытаются справиться со следствиями проблемы.

Волна кэша устремилась к границам еврозоны, где евро быстро переходит в доллар США и в другие «деньги-убежища» - такие, как швейцарский франк и датская крона. Единая европейская валюта упала на 22% по отношению к доллару менее чем за год (с $ 1,39 до $1,08). В марте евро касался своего 12-летнего минимума (менее $ 1,05). ЕЦБ удерживает минимальные процентные ставки, в то время как ФРС США планирует их поднять. Эта комбинация продолжает толкать евро вниз по отношению к доллару.

Виноваты не спекулянты



Но по мнению многих аналитиков, спад усугубляется еще и готовностью крупных инвесторов перевести свои активы из евро, а не только действиями валютных спекулянтов. Расходящиеся пути европейской и американской кредитной политики стали катализатором для европейских вкладчиков и инвесторов в перераспределении своих портфелей в направлении из Европы в США в поисках прибыли.



ЕЦБ печатает новые порции евро для покупки облигаций. В июне ЕЦБ установил негативные ставки по депозитам, в итоге больше денег утекло из еврозоны в процессе покупки иностранных акций и облигаций, чем в нее пришло.

В последнее время этот отрицательный баланс становится очень устойчивым. В последнем квартале 2014 года разница между притоком капитала в еврозону и его оттоком составлял целых 134,35 млрд долларов (124,4 млрд евро).

В то время как падает евро, начинают расти в цене европейские акции и облигации. Это происходит во многом благодаря количественному смягчению, которая должна подтолкнуть инвесторов к покупке рискованных европейских активов (тех же акций), в то время как собственная мощная закупка облигаций, проводимая ЕЦБ, поддерживает рынок ценных бумаг.



За спасением - в Данию, Швейцарию и США



Любопытные последствия всей этой чехарды отмечаются в небольших странах-соседях еврозоны. Инвесторы настолько интенсивно принялись переводить свои евро в более устойчивые, по их мнению валюты, что и Дания, и Швейцария снизили процентную ставку. Датский ЦБ в течение года снизил ставку в 4 раза, чтобы препятствовать иностранцам массово сбегать в крону, а чтобы не допустить резкого роста ее курса, напечатал огромное количество своей валюты.

Швейцария традиционно была настолько завалена поступлениями из-за рубежа, что цетробанк увел базовую процентную ставку в отрицательную область, что привело к резкому скачку в стоимости франка (+40% за один день).

И даже США были далеки от полной застрахованности. Массовый спрос со стороны европейских инвесторов способствовал росту доллара в этом году. Масла в «долларовый огонь» подлило еще и ралли казначейских облигаций США, несмотря на ожидания повышения процентной ставки ФРС в этом году. Иностранные инвесторы увеличили свои запасы казначейских облигаций на 374,3 млрд долларов в 2014 году. Тенденция продолжается и в 2015.



Европейские облигации интересуют только ЕЦБ. Инвесторы предпочитают Великобританию и США



Еще один эффект сделал волну выхода денег из Европы особенно мощной. В отличие от трех волн количественного смягчения ФРС, версия ЕЦБ сопровождается снижением бюджетов европейских правительств. Это означает, что они выпускают меньше облигаций, при этом европейские инвесторы имеют больше оснований для того, чтобы обратить свое внимание за рубеж. Евро печатаются с большой интенсивностью.

Спрос на облигации, который породил ЕЦБ со своей программой QE, толкнул их доходность к рекордно низкому уровню. Немецкие 10-летние долговые облигации приносят теперь только 0,18%, а облигации со сроком погашения до семи лет включительно приобрели отрицательную доходность.

Инвестиционный фонд APG Groep NV (курирующий пенсионные накопления на 415 млрд евро) переводит часть своих инвестиций за рубеж в последние месяцы. «Процентные ставки в еврозоне очень низки, евро постоянно падает — нам кажется разумным смотреть за пределы еврозоны, обращая внимание на Великобританию и гособлигации США, потому что они становятся все более привлекательными, сохраняя капитал и обрисовывая благоприятные перспективы», — говорит Хармен Гирс, пресс-секретарь управляющего активами.

Европейские инвесторы сталкиваются со сложным выбором, по словам Стефана Хирсбриха, портфельного менеджера немецкой компании Union Asset Management Holding AD, управляющей 232,1 млрд евро. Выбор этот состоит между долгосрочными высокорисковыми долговыми активами в Европе или зарубежными бумагами. «Нашим клиентам мы предлагаем США, где мы сможем извлечь выгоду из роста курса доллара и более высокой доходности по облигациям», — говорит Хирсбрих.



Евро продолжит терять позиции



Некоторые аналитики полагают, что крупный отток капитала из еврозоны будет продолжаться. Deutsche Bank прогнозирует падение до 85 центов на один евро к концу 2017 года. Причем виной всему будет не деятельность валютных спекулянтов, а фундаментальные причины. Евро продолжает падать в марте, хотя спекулянты немного поправили свои ставки на снижение евро. Падение курса евро связывается с серьезным сдвигом в поведении инвесторов.

До финансового кризиса центробанки во главе с китайским регулятором скупили огромные груды долларов, чтобы уберечь собственные валюты от ралли. После того, как в 1999 году был введен евро, регуляторы начали диверсифицировать свои запасы в него. Эта «переработка» долларовых запасов в евро была постоянной поддержкой для единой валюты, которая благодаря этому выросла от менее чем 90 центов в 2000 году до пика в $1,60 в 2008. Но темпы накопления валют крупными центробанками в последние годы замедлились. Доля резервов в евро достигла своего пика в 2009 году — по данным МВФ, она составляла 28% мировых валютных запасов. В третьем квартале 2014 года доля единой валюты упала до 22,6%.

«Некоторые очень большие держатели резервов больше не покупают доллар в огромных количествах — а это означает, что и в евро диверсифицировать они тоже не будут», — говорит Нил Меллор, валютный стратег-аналитик одного из нью-йоркских банков. Китай отказался от валютных накоплений, Россия позволила собственной валюте уйти в свободное плавание и тратит свои резервы очень быстро, нефтедобывающие страны получают гораздо меньше долларовых поступлений, — говорит Меллор. Это означает, что всё меньше денег переходит в евро. «Денежный насос, который раздувал евро, выключили».