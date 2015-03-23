Евро падает: Ципрас предупредил Меркель, что Греция не сможет платить по долгам

Недавно премьер-министр Греции Алексис Ципрас в письме канцлеру Германии Ангеле Меркель предупреждал о «невозможных» выплатах по долгам Афин, сообщает The Financial Times.

В том послании сказано, что Греция не сможет обслуживать свои долговые обязательства в ближайшие недели, если Евросоюз не предоставит стране никакой краткосрочной финансовой помощи. По замечанию издания, это предупреждение Ципраса совпало с растущими опасениями о том, что Афинам будет трудно выплачивать пенсии и зарплаты в конце марта и страна вообще может остаться без наличных средств к концу апреля.

Газета напоминает, что Меркель пригласила Ципраса на личную встречу в Берлин, которая запланирована на вечер понедельника.

К 10:17 мск пара EUR/USD снижается на 0,20% - до 1,0798, по данным investing.com.