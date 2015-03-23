Уолл-стрит завершила неделю позитивом на корпоративной отчетности

В пятницу выросли фондовые индексы американского рынка. Это произошло, во-первых, в результате демонстрации хорошей корпоративной отчетности, а во-вторых, благодаря падению доллара. По итогам недели «большая тройка» Уолл-стрит тоже продемонстрировала уверенный рост. Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу на 0,94%, по итогам недели — на 2,1%. S&P 500 в пятницу прибавил 0,90%, за неделю — 2,7%. И, наконец, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ в пятницу окреп на 0,68%, в течение недели — на 3,2%, и это его пятнадцатилетний максимум.



В десятке крупнейших компаний S&P по рыночной капитализации произошли изменения. Facebook вытеснила с 10 места банк J.P.Morgan Chase, завершив пятничную сессию на максимуме с момента своего выхода на рынок.

На 3,7% подорожали акции Nike: ее годовая и квартальная отчетность оказалась лучше прогнозной, поэтому и капитализация тоже подлетела вверх.

Фармацевтическая компания Biogen Idec Inc прибавила 9,8%: ее испытания препарата от болезни Альцгеймера превысила самые оптимистичные ожидания, и поэтому было решено от начальной их стадии перейти сразу к завершающей.

Как всегда, не обходится и без проигравших. В пятничную сессию в роли «главного лузера» выступала знаменитая ювелирная компания Tiffany&Co, которая потеряла 4% капитализации на более слабой отчетности, чем прогнозировалось. К тому же оказались хуже ожидаемого прогнозы прибыли и выручки на текущий финансовый год.