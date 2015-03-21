Все что вы хотели знать о фьючерсах

На сегодняшний день фьючерс является одним из наиболее популярных инструментов, применяемых в биржевой торговле. Например, если взять для сравнения площадку CME Group, которая является одной из самых крупных организаторов торгов деривативами, то здесь объем всех совершаемых операций с фьючерсами равняется 12 млн. контрактов по состоянию на январь 2011. Если копнуть глубже историю, то узнаем, что вообще вся эта история с фьючерсами берет свое начало еще в 1965 г. в Чикаго, когда впервые в местной торговой палате были организованы торги этим инструментом на продукцию фермерского хозяйства.

В Украине, например, торговля фьючерсами на данный момент находится в зачаточном состоянии. Считается, что старт торговле был дан совместно с запуском Украинской биржи в 2010 г. Именно тогда и начали торговать фьючерсами на фондовый индекс. Возможно, многие вещи пока еще остаются непонятными, поэтому мы обязательно восполним этот пробел, и ниже рассмотрим, что такое фьючерсы, какую пользу можно извлечь из этих инструментов торговли, и какие на сегодняшний день существуют особенности торговли фьючерсами.

Форвард и фьючерс

Фьючерсы не были чем-то, что появилось само по себе. Они возникли на базе форвардных контрактов. Если говорить простым языком, то форвардный контракт является договоренностью между двумя субъектами о том, что в будущем один из этих субъектов обязуется поставить другому субъекту какой-то базовый актив. Причем, заранее оговаривается цена. И главной отличительной особенностью форварда является тот факт, что этот актив имеет «растяжку» по времени, то есть, он не исполняется сразу, а только в определенное время в будущем. А, например, спот уже будет отличаться от форварда тем, что по данному контракту предполагается быстрая поставка. То есть, предполагается, что заключил сделку – сразу получил товар.

Что касается форвардного контракта, то такая оговорка цены заблаговременно делает возможным значительно снизить риски колебаний цены. И именно эта отличительная особенность является причиной популярности форварда на товарном рынке.

Для того чтобы было удобнее торговать определенными активами, мы можем заранее оговорить в базовом контракте количество изначального актива, и оговорить срок, когда этот актив будет доставлен. К примеру, мы договариваемся, что 1 баррель нефти будет доставлен в декабре. То есть, у нас уже есть изначальный базовый контракт. И далее, если один трейдер продает 100 контрактов, а другой – покупает, то это означает, что тот, кто продает – обязан поставить 100 баррелей нефти другому трейдеру в декабре. То есть, как видите, здесь все фиксировано: и время, и размер активов. Вот такой тип контракта, когда указан размер активов и сроки их поставки, и называется фьючерсом, или, как еще любят говорить, фьючерсным контрактом.

Безпоставочный фьючерс

Вообще в рамках данной статьи мы ведем речь о торговле фьючерсами, но нас, в первую очередь, будет интересовать фьючерс именно как средство инвестирования. Но наверняка у вас появился дополнительный вопрос. Выше мы приводили пример с нефтью, когда один инвестор продает, другой – покупает контракт. Но сам контракт подразумевает поставку товара. Вот здесь и возникает вопрос: как же можно использовать эти контракты для инвестирования, если нам не нужна нефть?

Давайте попробуем разобраться. Допустим, мы купили 50 декабрьских нефтяных фьючерсов. Каждый такой фьючерс будет стоить 100 долларов. Но здесь нужно знать, что этот фьючерс можно в любой удобный момент продать на рынке по той цене, которая установлена за него именно сейчас. Но бывает так, что в силу ряда причин мы можем не успеть продать фьючерсы и придет время их исполнения, то есть, в нашем случае это декабрь. Что тогда делать?

Здесь будет осуществлена поставка, но полученную нефть при желании можно без промедления сбыть на рынке по цене, которая будет актуальна на данный момент, с немедленной поставкой. Такая ситуация называется «спот». При этом вам не обязательно начинать вести какие-либо расчеты. Достаточно просто рассчитаться с инвестором по ценам, которые актуальны именно сейчас на данный актив. В этом случае поставки на самом деле не будет. То есть, как видите, здесь удается избежать прямой купли/продажи нефти, и выходит, что ее можно использовать исключительно как инструмент инвестирования. Кстати, описанный фьючерс называется беспоставочным. То есть, по контракту вам не будет доставлен товар, а просто в условный срок биржа сделает все необходимые расчеты по контрактам. Для тех, для кого на данный момент времени контракты будут прибыльными, биржа выплатит полагающиеся суммы, либо же инвестор получает убытки, в случае, если активы окажутся убыточными.

В общем, наверняка, здесь понятно, что в качестве базового актива, используемого для фьючерса, может быть использован практически любой актив. Главное, чтобы для этого актива в любое время была актуальная цена, и чтобы не было реальных поставок этого актива. Если посмотреть, что продают и покупают на мировых рынках, то можно увидеть большое разнообразие. Например, предостаточно фьючерсов на нефть, золото, сахар, индексы акций, курсы валют и т.д. Выбор велик. Кроме того, учитывая тот факт, что практически везде сегодня есть доступ к сети интернет, это позволяет торговать, например, из Украины фьючерсами на индекс акций где-нибудь на Гонконгской бирже. Здесь главное знать, по какой цене будет исполнен фьючерс. То есть, какая цена будет для изначального актива в тот момент, когда якобы должна произойти поставка. Все это и прописывается во фьючерсном контракте.

Продажа фьючерсов. Игра на понижение

Давайте рассмотрим еще один важный момент. Наверняка у наших читателей может возникнуть вопрос такого плана. Предположим, инвестор покупает фьючерс за 100 долларов. Проходит время, и в дату его исполнения фьючерс стоит 120 долларов. То есть, инвестор получает прибыль в размере 20 долларов. Откуда взялись эти 20 долларов, которые получит инвестор от биржи? На самом деле все просто.

На бирже все инвесторы связаны между собой. В один момент времени кто-то продает фьючерсы, и в этот же момент времени кто-то их покупает. Следовательно, происходит постоянный и непрекращающийся взаимообмен. И если инвестор купил фьючерс, то это означает, что в этот же момент времени его кто-то продал. А конечная прибыль или убыток будет зависеть от того, какая цена на данный фьючерс будет в момент его исполнения. Если цена в момент исполнения будет 120, то, значит, инвестор получил прибыль в размере $20. Если цена в момент исполнения будет 80, значит, инвестор, купивший фьючерс, получил убыток в размере $20, а инвестор, продавший фьючерс, получил прибыль в размере $20.

Кстати, наверняка, вы уже поняли, что торговля фьючерсами позволяет зарабатывать не только на росте цен на активы, но также играть и на понижение. То есть, если цена на активы будет падать, то на этом также можно заработать. Схема, когда инвестор торгует фьючерсами на понижение, выглядит так. Инвесторы осуществляют торговлю через брокеров. И когда инвестору необходимо играть на понижение, то он берет акции у своего брокера с тем, чтобы продать их, и в будущем, когда предположительно цены на акции снизятся, купить их по более низкой цене. Кстати, торговля фьючерсами на понижение – выгодное дело, потому, что здесь не требуется участие брокера, а на все акции, которые берутся взаймы, не нужно выплачивать процент за их использование.

Кстати, это только так говорится, что трейдер берет взаймы акции у своего брокера. А на самом деле это происходит всего лишь формально. «В воздухе», если можно так выразиться. То есть, когда трейдер размещает заявку на продажу 10 фьючерсов, то это не означает, что у него имеется товар, оговоренный в контракте. А другой трейдер, который приобретает выставленные на продажу контракты, просто играет на повышение. То есть, он рассчитывает, что в будущем цена на базовый актив, оговоренный в контракте, будет расти.

Сделка проходит, и после этого получается, что один инвестор лишился 10 контрактов, а другой наоборот – приобрел их. Если говорить на языке рынка, то получается, что тот, кто продал контракты, открыл короткую позицию (short), а тот, кто купил, открыл длинную позицию (long). И когда наступает цена исполнения фьючерса, то нужно смотреть, какая будет цена на базовый актив. Если цена снизится на один доллар, то тот трейдер, который продал активы, заработает по 1 доллару за каждый контракт. То есть, в сумме это получится 10 долларов. А тот трейдер, который купил фьючерсы, получит убыток в размере 10 долларов, или, другими словами, понесет потери по одному доллару на каждом купленном фьючерсе.

Кстати, вот в этом и заключаются значительное различие между торговлей фьючерсами и торговлей акциями. Когда торговля ведется акциями, то их существует только ограниченное количество. Число акций, находящихся в обращении и доступных для покупки/продажи, лимитируется числом акций, которые были выпущены в результате эмиссии, либо дополнительной эмиссии. То есть, торговля может вестись только определенным числом акций. В случае же с фьючерсами изначально их число равно нулю. То есть, пока никто не совершал сделок, не вел торговлю фьючерсами, то, по умолчанию, их число равно нулю. Но когда кто-нибудь открывает длинную позицию (то есть покупает), то в это же время кто-то открывает короткую позицию, которая по числу контрактов равна числу контрактов, которые были куплены. Сумма всех длинных позиций всегда будет равна сумме всех коротких позиций.

Маржинальная торговля

Правда, на этом интересные возможности, которые связаны с торговлей фьючерсами, не заканчиваются. Есть еще одна возможность. Наверняка, вы обратили внимание, что размер прибыли трейдера зависит от цены открытия и цены закрытия позиции. То есть, разница между ценой открытия и закрытия и составляет прибыль трейдера от каждой отдельно взятой сделки. И здесь не важна абсолютная величина цены. Если посмотреть на биржу, то можно увидеть, что цена на любой рыночный инструмент колеблется в течение дня. Вот поэтому в свое время был разработан новый подход к торговле, который впоследствии получил название маржинальной торговли.

Суть маржинальной торговли фьючерсами заключается в том, что трейдеру не нужно при открытии позиции платить полную стоимость актива. Достаточно иметь на своем торговом счету определенную сумму, которой будет достаточно, чтобы покрыть возможные убытки в случае колебания цены не в пользу инвестора. И эта сумма, в случае, если цена будет изменяться не в пользу трейдера, который, например, продал активы, будет выплачена инвестору, который купил эти же активы. То есть, который совершил противоположную сделку. Сумма, которая является гарантом, или, другими словами, зарезервированная сумма, как правило, является фиксированной, и называется гарантийным обеспечением.

Теперь давайте опять рассмотрим все на конкретном примере. Предположим, есть трейдер А, который открывает длинную позицию. То есть, он покупает активы. Активы – контракты на 10 декабрьских нефтяных фьючерсов. Стоимость каждого контракта — $100. В данном случае биржа резервирует на счету трейдера 15% от суммы. То есть, на счету трейдера автоматически будет блокирована следующая сумма: 10 * 100 = $150. А полная стоимость этих 10 контрактов составляет $1000. А ведь у трейдера может и не быть данной суммы. В это же время другой трейдер открывает короткую позицию, то есть, продает контракты на 10 нефтяных фьючерсов. Разумеется, на его счету также блокируется $150.

Далее события могут развиваться по разному сценарию, но, предположим, что цена на декабрьский фьючерс меняется, и в конечном итоге падает на $95. Трейдер А видит, что далее держать открытой позицию нецелесообразно, и решает закрыть ее, фиксируя тем самым убыток. То есть, покупал он фьючерсы по $100, а продает по $95. В итоге он теряет по $5 на каждом контракте, а биржа разблокирует его гарантийное обеспечение, списав перед этим со счета трейдера $5 * 10 = $50. В итоге возвращается $100.

То есть, как вы могли убедиться, маржинальная торговля позволяет торговать на рынке абсолютно любому человеку, поскольку торговать можно на суммы, значительно превышающие размер той суммы, которая числится на торговом счету трейдера. То есть, если опять же говорить о нашем случае, то получается, что для торговли контактами на общую сумму в $1000, достаточно было иметь на торговом счету $150. Отношение реальной стоимости активов к цене необходимых средств носит название кредитного плеча. Применительно к нашему случаю плечо равно 6.67. Считается вот так: 1000/150 = 6.67.

А если цена на фьючерс вырастет на 1%, то трейдер, купивший активы, заработает уже больше. Но стоит помнить, что риски также растут. И если вы торгуете большими средствами, то кредитное плечо может либо помочь заработать большие деньги, либо проиграть эквивалентную сумму.