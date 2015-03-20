О проекте: "Price Tension"

Несмотря на объемное описание к продукту, все равно, приходят множество справедливых вопросов. И это правильно, так и должно быть, ведь какое бы ты описание не сделал, всех нюансов не опишешь, особенно если это касается сложного продукта.

Этой статьей я хочу раскрыть больше нюансов, дать рекомендации и рассказать о будущем проекта "Price Tension".

О концепции



Конечно, машина не в силах конкурировать с людьми в широте кругозора и в универсальности опыта, также, как и в способности глубоко мыслить в психологии изучаемых им процессов, а видеть смысл там, где его нет люди в не конкуренции. Не смотря на то, что рынок образуется, в первую очередь из-за поведения человеческой психики, он так и остается хаосом для человеческого глаза. Это становится вполне объяснимым, если учесть, что на поведение рынка влияют множество (если не бесконечное число) факторов, которые не подчиняются человеческим решениям, да что уж там, сама человеческая психология страшно не стабильная штука. И что в итоге получается? Миллиарды умов, на которые оказывает влияние все: сторонние мнения, время на часах, погода на улице, котики в ютубе, эмоции. Особенно эмоции, смешивая решения влияют на то куда пойдет курс дальше. Какая тут может быть логика? Вот и получается - хаос с очень высоким порядком у которого своя логика, с сильно запутанными причинно-следственными связями. А вот с чем сложно поспорить, так это о причинно-следственной природе рынка, хотя бы потому, что наш реальный мир подчиняется законам физики, да и люди зависимы от реального мира. И если просчитать удастся не все, то хотя бы что-то ведь можно? Очевидно, нужно выявлять глубокие связи (глубокие закономерности), настолько глубокие, что человеческий мозг со своим высокоуровневым, аналитически развитым мышлением, причем, очень предвзято развитым, мягко говоря, малоэффективен. Не предназначен он для быстрого низкоуровневого анализа, не развит (пока что?) он до такой степени, да и потребностей таких почти нет у него, вот поэтому и приходится иногда брать в руки калькулятор. Выходит, что нужен быстрый низкоуровневый анализатор. Вот тут-то машина вне конкуренции.

Да, есть люди, которые показывают феноменальные вещи при помощи лишь своего мозга, но много ли таких? И сколько потребуется среднестатистическому человеку времени, сил и воли, чтобы натренировать свой мозг для решения столь специфичной задачи, не потеряв при этом, способности к решению жизненно важных задач?

Преимущества машины очевидны: отсутствие эмоций (они им попросту не нужны), скорость низкоуровневого анализа для поиска глубоких связей и, конечно же, отсутствие усталости, что в конечном итоге дает заметную производительность на рынке по сравнению с человеком.

Необходимость в настройке всегда несут в себе сложности для получения желаемого результата. Особенно, если это требуется от конечного пользователя. Отлично, если пользователь в теме и владеет достаточными профессиональными навыками. Но в реальности это далеко не так, и даже разбирающиеся люди, эксперты в этой области, не всегда способны к безошибочному решению поставленной задачи. Но я уверен, если машину спроектировать таким образом, чтобы она была сама способна настраивать себя, то множество потенциальных проблем, связанных с человеческим фактором попросту отпадут.

Эксперт «Price Tension» разрабатывался с расчетом на то, чтобы, в конечном итоге, вообще ничего не приходилось настраивать и подготавливать, ну или свести этот фактор до минимума. Поэтому в этом плане эксперт самодостаточен (ну или почти, но я стремлюсь к этому).

В полной версии настраивать под себя нужно управление капиталом: выбрать тип мм, размер лота и т.д. А в бесплатной этого делать не надо, т.к. эксперт будет всегда открывать минимальным лотом. Единственное, если это необходимо, нужно указать свой магический номер (можно любой, главное, чтобы он был уникальным) или же оставить стандартный.





Советы



Очень желательно не запускать одновременно с этим экспертом других экспертов по одному и тому же торговому инструменту, дабы избежать конфликтов при торговле. Если уж сильно хочется, то можно запустить максимум другой мой эксперт с включенным режимом "LOC" (во всех экспертах).

Есть еще один важный момент, который я не сразу заметил (мне подсказал один заинтересованный человек, и я за это ему признателен). Эксперт прожорлив, в плане ресурсов, поэтому эму нужны не второсортные процессорные ядра. Если решите запустить его на бюджетном ПК или ВПС, то рискуете получить слабую реакцию от эксперта, т.к. при малых частотах процессора он будет выдавать низкую концентрацию, а малая концентрация, скорее всего, будет давать в лучшем случае слабую торговлю. Все это, как оказалось, по больше части из-за того, что эксперт свой опыт долгое время прокачивал на моем процессоре (частота ядра: 2.7GHz), ну и привык к подобной частоте :) Я для каждого символа выделял одно отдельное процессорное ядро. Так, что вам понадобиться процессор с минимум 2.3GHz (это нормальная частота) на одно ядро, причем с расчетом на то, чтобы для каждого финансового инструмента досталось по одному ядру процессора. Если у вас частота процессора быстрее указанного выше, то еще лучше, т.к. чем быстрее центральный процессор, тем быстрее и сильнее эксперт будет концентрироваться, а это, в свою очередь, напрямую влияет на качество, как обучения, так и торговли.

Последнее обновление эксперта было 2014.08.12. Времени после этого прошло не мало, и не стоит надеется, что если сейчас его впервые запустить, то он сможет показать чудо, и сразу пулять профитом. Ему необходимо будет дать время на "до обучение", анализ, изучение новой (изменившейся) истории. Для этого нужно запретить ему торговать (отключить авто торговлю) и дать время на самообучение. Сколько? Притворюсь экспертом и скажу, что, желательно, минимум неделю. Но если по честному, то ему надо куда больше времени. В «Free» (бесплатной) версии есть ограничитель уровня концентрации, поэтому придется хитрить: когда уровень концентрации упрется до предела, то эксперта нужно перезагрузить, это, конечно, неудобно и урежет эффективность и глубину его концентрации, но по крайней мере он не будет слишком простаивать в своем развитии. Для полной версии перезагрузки ни к чему, т.к. там ограничителей нет ни каких. Если сильно хочется ускорить этот процесс, то для начала эксперта нужно прогнать в тестере, с даты последнего обновления, это ускорит процесс повышения опыта, впрочем, это может задеть по качеству, т.к. при этом виртуальное пространство не будет задействовано в полной мере.

Графическая панель эксперта отображает важную информацию: его процесс работы, и его статус. Описание некоторых статусов:

« Разработка плана торговли… » - говорит о том, что эксперт придумывает и разрабатывает план для новой недели. Торгует он всегда по плану.

» - говорит о том, что эксперт придумывает и разрабатывает план для новой недели. Торгует он всегда по плану. « Торгую + Обучаюсь » - говорит о том, что у эксперта есть торговый план и по нему он сейчас торгует, и одновременно с этим он сейчас обучается.

» - говорит о том, что у эксперта есть торговый план и по нему он сейчас торгует, и одновременно с этим он сейчас обучается. « Торгую » - говорит о том, что у эксперта есть торговый план и по нему он сейчас торгует. Но он сейчас не обучается, в своем виртуальном пространстве.

» - говорит о том, что у эксперта есть торговый план и по нему он сейчас торгует. Но он сейчас не обучается, в своем виртуальном пространстве. «Обучаюсь» - говорит о том, что эксперт не торгует (возможно у него нет торгового плана). Только обучается в своем виртуальном пространстве.

Тактика есть составляющая стратегии.

Разработка торгового плана – это очень важный шаг. Так продумываются тактические ходы на неделю. Его стратегическое развитие отражается по его опыту, поэтому, чем больше у эксперта опыта, тем сильнее он мыслит стратегически. Торговый план эксперт старается разрабатывать в уикенды (суббота и воскресенье), когда рынок закрыт, поэтому старайтесь не отключать эксперта в эти дни, иначе в будний день разрабатывать план он будет в стресс режиме (будет выделено меньше времени и порог концентрации будет ниже), а это не лучшим образом отразится по его качеству торговли.

Стоит еще сказать про опыт. При опыте меньше чем 500 (попугаев) эксперт вряд ли способен показывать хороший результат, поэтому если решите запускать на торговом инструменте с нулевым опытом, то будьте благоразумны и не надейтесь, что он быстро во всем разберется и начнет адекватно торговать, ждать придется прилично. Тут нужно быть реалистом и понимать, что даже людям, с их невероятно сильным интеллектом, нужно время, весьма и весьма не малое время на анализ и осмысление причинно-следственных связей, ведь быстро научиться торговать не сложно, сложно и трудно научиться торговать прибыльно, а особенно, стабильно. И даже если наберется приличный опыт, то нет ни каких гарантий, что рынок не преподнесет подарочек, к этому нужно быть готовым всегда. Интегральную память эксперт подготавливал вместе со мной, поэтому не стоит думать, что чистую память эксперт прокачает настолько же эффективно, как и интегральную, точнее, он может даже эффективнее это сделать, но вероятность этого не высока. В любом случае, его опыт – это важный показатель.

О развитии



Из-за катастрофической нехватки времени, развитие этого проекта мне пришлось временно приостановить, т.к. из-за своей сложности эксперт требует колоссального времени и внимания. Интерес, конечно, не пропал. Просто были задачи по важнее, а ресурсов недостаточно, да и другие продукты требовали к себе внимания. Отчасти, из-за этого я в новом году снизил цену с 700 до 400, и поставил себе в план начать делать к нему крутую модификацию весной (да-да, сейчас я этим уже занимаюсь). Естественно, из-за модернизаций цена будет расти.

За все это время придумано много идей по его прокачке. Из основных, которые я буду постепенно реализовывать:

Торговая стратегия. Прокачка, в главную очередь, заденет его торговую стратегию (ею он учиться управлять), т.к. она слабая, осталась еще с далеких времен, когда он был обычным бюджетным экспертом за 40 баксов, без наворотов. Вот и получается, что сейчас у него движок слабый, а электроника крутая. Я буду стремиться ее делать аморфной, модельно расширяемой, такую архитектуру, какая и должна быть доступна для интеллектуальной системы, повысив, тем самым свободу всей системы. Вычислительные ресурсы. Буду стремиться сводить до минимума зависимость от скорости процессора, путем ухода от временной зависимости. По крайней мере, станет очевиднее к чему стремиться его концентрация, и сколько нужно ожидать. Еще, постараюсь, добавить ручную настройку скорости концентрации (мощность) в панельке и настройках, точнее его нагрузку на процессор. Универсальная память. Это будет круто. Это должно решить множество проблем с торговыми инструментами. Сейчас без интегральной памяти (это которая - с изначально прокачанным опытом) эксперт до 500 единиц опыта практически не способен показать, что-то вменяемое. Для каждого торгового инструмента мне физически нереально делать интегральную память. А пользователи, с высокой долей вероятности, станут запускать на целых спектрах различных символов, по которым память совершенно отсутствует. Начинать с нулевого опыта - не есть хорошо. Пока это будет реализовано, в главную очередь для полной версии. Увеличение интеллектуальности. Например, его самостоятельную оценку окружения: если эксперт долго не запускался, то при запуске он самостоятельно "до качает" (повысит) свой опыт до приемлемого уровня, чтобы восполнить окно новой информации, и тем самым, уменьшит свою некомпетентность из-за, того, что он теперь "не в теме" (не знает) о изменениях в характере рынка, таким образом, он сведет риск ошибочных торговых решений и неадекватность поведения до минимума, а пользователю не придется чесать голову, видя годовалую дату последнего обновления эксперта. Ассимиляция. Это значит, что если у вас эксперт накопил дополнительный опыт (поверх интегральной или же не для интегрального торгового инструмента), то при запуске новой версии, эксперт ассимилирует старую память с новой, поэтому старый опыт не пропадет. Новости. Я пока не решился на глубокий анализ новостей, но думаю, что будет хорошо если дать возможность пользователю выбирать стоит ли торговать или нет перед выходом важных новостей. В любом случае, мне кажется надо будет на эту тему заострить больше внимания. Умный MM + RM (управление капиталом и управление рисками). Сейчас эксперт ограничен в торговых решениях только стороной открытия и стоп ордерами. В дальнейшем же я добавлю еще и вероятностную оценку торгового решения, что будет влиять на размер открываемого лота. Ведь если эксперт уверен на 100% в своем торговом решении, то почему бы не дать ему открыться большим лотом, верно? Режим «Советник». В этом режиме эксперт не будет торговать, в место этого он будет только давать советы по торговле при помощи графических объектов или по почте, или по уведомлениям: когда, куда и на сколько входить в рынок. Мне эта идея очень нравиться, т.к. это даст еще и умную полуавтоматическую систему, что создаст комплексный инструмент. GPU ускоритель . Архитектура эксперта не тривиальна, крайне сложно поддаётся распараллеливанию. Тем не менее, я буду решать и эту ситуацию и в будущем постараюсь задействовать графический процессор при помощи OpenCL , что ускорит вычисления в десятки раз.

На это потребуется время, но я уверен, что это стоит того, и мне страшно любопытно увидеть, как это все в конечном итоге будет работать.