Золото подорожало во время европейской сессии

В пятницу к вечеру фьючерсы на золото выросли — к 16:57 мск фьючерсы с поставкой в апреле подорожали до отметки $1177 за унцию.

Прежде золото торговалось максимально на уровне $1.173,40 за унцию. Скорее всего, поддержка будет на отметке $1141,60, а сопротивление - на $1177,00.

"Золото по-прежнему находится под влиянием заявления Федерального комитета по работе на открытых рынках, покрытия коротких позиций и новых покупок", - говорит аналитик из HSBC Джеймс Стил.

В это время серебро торговалось на уровне $16,373 (+1,61%).