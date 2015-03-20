Фьючерсы на WTI стабильны, а Brent немного дорожает

После вчерашнего рекордного падения в цене нефть начинает понемногу восстанавливаться. Обвал цен произошел после объявления данных о росте запасов в США до рекордного уровня.

К закрытию торгов вчера котировки фьючерсов на WTI с поставкой в апреле упали до отметки $43,96 за баррель. Майские фьючерсы также снизились — до $45,53 за баррель. В то же время фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае снизились на $1,48 — до уровня $54,43 за баррель.

Сегодня к 8:37 мск нефть торгуется в небольшом плюсе. Стоимость майского фьючерса на WTI подросла до $45,55 за баррель, а Brent к этому времени вырос на 0,43% - до $54,61.