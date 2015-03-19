Идея железнодорожного состава быков и медведей.

Здравствуйте. Недавно задумался над идеей того, что крупные ликвидные рынки,можно сравнить с тяжелым составом на железной дороге к которому с двух сторон привязаны канаты. Один канат тянут быки, другой медведи. Суть абстракции в чем: когда сильнее быки, то они перетягивают состав до такой степени, что он движется в их сторону, чем сильнее они тянут, тем больше он набирает скорость. И тут настает момент, когда такую тяжесть им сложно уже тащить и они больше не могут, но состав-то уже имеет ускорение и скорость и движется в их сторону. И будет двигаться пока не потеряет начальный импульс, созданный быками. Потерять же ему этот импульс вовсю помогают медведи, которые изо всех сил тянут канат в другую сторону, но прежде чем они добьются своего им нужно остановить импульс в сторону быков, а затем еще приложить силы для движения в их сторону.

Как вы догадались, что цена - это состав. Который, чем сильнее его двигают в какую-то сторону, тем сильнее он движется и тем сложнее его остановить и развернуть обратно. Исходя из этого я задался целью написать индикатор, который мне давал бы понятие о том, куда движется состав, с какой скоростью и ускорением, вплоть до скорости каждого его вагончика.

Дополнительной задачей стояло понять, когда настает тот момент при котором состав может остановиться и пойти в обратном направлении, или же его вернут обратно на прежний курс. А теперь, как же нам, наблюдателям прокатиться на этом составе в нужном нам направлении? Визуально, если бы мы наблюдали эту картину - это легко. Видим, что такая махина набирает ход в одну сторону, нужную нам, цель лишь вовремя прыгнуть в вагон и доехать до нужной станции под названием Тейк-профит. Такой же подход применил и я. Видя по индикатору, что состав набрал ход, значит пора на "борт". На мой взгляд система инерции цены в сильных движениях и определение это инерции дает очень много информации о текущем тренде или же его окончании и развороте.

Данная абстрактная задумка реализована в индикаторе Dinamic Trend Martix.





