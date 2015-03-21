Что означает повышение процентных ставок для обычных людей?

На этой неделе экономическая пресса очень много говорила о заседании ФРС, от которого все ожидали услышать что-то новое касательно процентных ставок. И в итоге они услышали — непрозрачный намек на то, что когда-нибудь или совсем скоро регулятор начнет менять базовую ставку. Однако, как пишет издание CNN-Money, многие американцы вообще не в курсе, что делает Федеральная резервная система и что глава ее Джанет Йеллен может что-то изменить очень скоро.

Уже в июне этого года ФРС может сделать то, чего не делала очень давно - поднять процентные ставки. Но пора людям понять - повышение процентной ставки повлияет на всех, у кого есть ипотека, ссуды на покупку автомобиля, сберегательный счет или деньги на фондовом рынке. Одним словом, жизнь вот-вот улучшится у вкладчиков и станет немного сложнее для заемщиков. Инвесторы также могут столкнуться с трудными временами.

"Проигравшими будут заемщики, а победителями - вкладчики", - говорит Тед Петерс, генеральный директор фонда фининститутов Bluestone и бывший член Федерального резервного банка в Филадельфии.

Вот полный перечень итогов от повышения ставки.

1. Ипотечные ставки и цены на недвижимость будут расти: получив сигнал от ФРС, что скоро повысят ставки, многие заемщики поспешат оформить сделки именно сейчас. В стране уже начался большой наплыв заявлений на ипотечные кредиты, а кто-то просто просит рефинансировать старый кредит, чтобы зафиксировать более низкие процентные ставки. "Люди, думающие о покупке дома, должны действовать быстро, чтобы успеть оформить сделки при сегодняшних низких ставках", - говорит Дин Крошор, профессор экономики в Университете Ричмонда и бывший экономист ФРБ Филадельфии. В среднем 30-летняя ипотека имеет процентную ставку 3,8%, по данным Freddie Mac. Сравните с прошлым годом — тогда средняя ставка была около 4,3%. Частично снижение ставки ФРС до исторических минимумов в 2008 году было с целью «перезагрузки» на рынке жилья, который обвалился, когда пузырь на рынке жилья лопнул. Когда ФРС поднимет ставки в этом году, это безусловно подтолкнет вверх ставки по ипотечным и автокредитам.

2. Успешные вкладчики. Со времен прошлого финансового кризиса люди, которые вкладывали свои деньги в банк, почти ничего не получали, потому что процентные ставки настолько низкие. Скоро ситуация изменится к лучшему для тех, кто имеет сберегательные счета. После того, как ФРС повысит процентные ставки, депозитные ставки тоже должны подрасти. Средняя процентная ставка сейчас на сберегательном счете — всего лишь 0,44%, по данным Bankrate.

3. Работа, работа, работа... Одна из главных причин, почему ФРС планирует повышать процентные ставки, это улучшение экономики США - особенно положение на рынке труда. Безработица снижается до самого низкого уровня с 2008 года, и в США появились миллионы рабочих мест в прошлом году. "Рынок труда улучшается", - сказала Йеллен в среду. - "Некоторые из встречных ветров, которые сопровождали экономику, начинают отступать". Сейчас экономистов больше беспокоит то, что повышение ставок может навредить будущему росту заработной платы. Многие американцы не почувствовали успех восстановления экономики, поскольку их зарплаты не выросли. ФРС хочет видеть показатель роста заработной платы в 3,5%, но в феврале он составил только 2%. Тем не менее, Йеллен ясно дала понять, что рост заработной платы не является решающим фактором, чтобы поднять процентные ставки. Заработная плата, как правило, последняя «в очереди» на рост во время оздоровления экономики.

4. Скалистый путь для акций: фондовый рынок всполошился в среду после официального заявления ФРС. Инвесторы в значительной степени резко отреагировали на заявления ФРС, предполагая, что центральный банк не будет повышать ставки в апреле и, скорее всего, повысит их только немного в июне или еще позже. Любое повышение ставки почти наверняка увеличит волатильность. Акции уже сейчас считаются дорогими, и многие аналитики на Уолл-стрит боятся неожиданной коррекции (когда акции упадут сразу на 10% и более), чего не случалось с 2011 года. «В целом цены акций находятся на высоких отметках, но не за пределами исторических максимумов», - говорила Йеллен в среду. Повышение ставок ФРС может сделать акции менее привлекательными для инвесторов. Было бы также целесообразно повысить процентные ставки по облигациям США, которые считаются более безопасными инвестициями.