Политика давит на золото, спрос на него снижается

Подрастающий курс доллара влияет на рынки драгоценных металлов, также внимание инвесторов остается сосредоточенным на информации о ситуации в Ираке и Украине.

Спрос на золото снижался из-за забастовки в ЮАР. Сейчас на рынке «передышка» - спекулянты фиксируют прибыль от прошедшего роста и давят на рынки. Вчерашняя цена золота на Лондонском спотовом рынке (London Fixing) понизилась до $1.316,75, серебра — до $20,78 за тройскую унцию.

Вчера цены на золото в Лондоне и Нью-Йорке менялись в разных направлениях. Правительство Германии решило не перевозить свои запасы золота из США, так как они и так «надежно хранятся в Америке». Полтора года назад Берлин попытался вернуть себе 674 т золота из США, но за весь 2013 год в Германию вернулось лишь 37 тонн драгметалла, причем качество слитков отличалось от отправленных.

Наличие золота других стран в США приобретает большой резонанс в последние дни. Так, по данным МВФ, в мае 2014 году золото покупали Центробанки России, Турции, Казахстана, Мексики, Португалии и Кипра. Продавали золото Центробанки Германии, Украины и Словакии. К данному моменту золотой запас Еврозоны снизился на 2,09 тонн и составляет сейчас 10784,5 тонн.

Недавно появились отчеты о транзакциях по золоту, которые проходили на территории Швейцарии в мае текущего года. По информации из отчетов видно, что импорт золота в Швейцарию вырос в мае на 5,55% (128,62 т. - вторичный драгметалл на переработку). Крупнейшим покупателем швейцарского золота остаётся Индия, которая купила в мае около 32,6 тонны. В Гонконг было отправлено на 59% меньше золота, чем месяцем ранее.