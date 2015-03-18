Азиатские рынки закрылись на зеленой волне. Китай в лидерах

«Быки» вернулись в Китай: фондовый рынок Поднебесной шестой день подряд рос до уровня, превысившего докризисные значения 2008 года. Это происходит на фоне надежд на дальнейшие меры стимулирования экономики.

Индекс Shanghai Composite вырос сегодня на 2,12%.



В последние месяцы китайский фондовый рынок бросало то вверх, то вниз: ралли в конце прошлого года было вызвано снижением ключевой процентной ставки в ноябре; в январе случилась коррекция, когда инвесторы фиксировали прибыли.

Нисходящая коррекция закончилась после того, как в воскресенье китайский премьер Ли Кэцян заявил, что у правительства есть пространство и инструменты для маневра по ускорению темпов роста экономики. Это подпитывает ожидания дальнейшего смягчению денежно кредитной политики в виде сокращения процентной ставки регулятора и уменьшения требований к коммерческим банкам.

Интересно, что большая часть оборота на фондовых рынках Китая сегодня формируется местными участниками рынка. Иностранные инвесторы ведут себя скорее по-медвежьи.

На остальных фондовых рынках Азии сегодня тоже было зелено: Hang Seng закрылся в плюсе на 0,91%, Nikkei прибавил 0,55%, S&P/ASX практически не изменился. И только южнокорейский Kospi не пошел со всеми в ногу и на внутренних новостях потерял 0,07%.



