Фондовые рынки АТР торговались во вторник в мажоре

Сегодня в
Азиатско-Тихоокеанском регионе
превалировали оптимистичные настроения.
Китайский рынок взлетел до докризисных
уровней 2008 года. Поведение инвесторов
в значительной степени подогревалось
подъемом американского рынка акций и
продолжением реакции на вчерашнее
заявление китайских властей о широких
возможностях стимулирования экономики
в случае необходимости. Заседание Банка
Японии и его объявление о монетарной
политике слабо повлияло на рынке:
Хирохико Курода остался при своем
мнении, и несмотря на ослабление инфляции,
японский регулятор будет придерживаться
прежней политики.
Сводный фондовый рынок региона MSVI Asia Pacific вырос на 0,7%. Nikkei прибавил 0,99% и обновил апрельский рекорд 2000 года, более широкий японский индекс, Topix, вырос на 0,79%. Shanghai Composite взлетел на 1,55% (максимум с мая 2008 года). S&P/ASX прибавил 0,77%, Kospi вырос на целых 2,14%. Из важных индексов региона просел только Hang Seng, который потерял 0,20%.