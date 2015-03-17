Фондовые рынки АТР торговались во вторник в мажоре

Сегодня в Азиатско-Тихоокеанском регионе превалировали оптимистичные настроения. Китайский рынок взлетел до докризисных уровней 2008 года. Поведение инвесторов в значительной степени подогревалось подъемом американского рынка акций и продолжением реакции на вчерашнее заявление китайских властей о широких возможностях стимулирования экономики в случае необходимости. Заседание Банка Японии и его объявление о монетарной политике слабо повлияло на рынке: Хирохико Курода остался при своем мнении, и несмотря на ослабление инфляции, японский регулятор будет придерживаться прежней политики.



Сводный фондовый рынок региона MSVI Asia Pacific вырос на 0,7%. Nikkei прибавил 0,99% и обновил апрельский рекорд 2000 года, более широкий японский индекс, Topix, вырос на 0,79%. Shanghai Composite взлетел на 1,55% (максимум с мая 2008 года). S&P/ASX прибавил 0,77%, Kospi вырос на целых 2,14%. Из важных индексов региона просел только Hang Seng, который потерял 0,20%.