Госдолг США достиг своего потолка

Госдолг Соединенных Штатов Америки в очередной раз достиг своего потолка. Теперь Конгресс должен принять решение о повышении планки заимствований. Обсуждение происходит на фоне утверждения бюджета на 2016 год и обещает обернуться торгом между республиканцами и демократами. Результат будет таким же, как и в предыдущие годы: никто не решится объявить дефолт.

И снова потолок

Государственный долг США превысил 18 трлн долларов и достиг в понедельник законодательно установленного «потолка», сообщило министерство финансов страны. С понедельника и до одобрения новых заимствований Конгрессом казначейство США будет принимать «экстраординарные» меры, чтобы продолжать платить по обязательствам правительства. Напомним, США – одна из немногих стран, где законодательно установлен «потолок» государственных заимствований.

Министр финансов США Джек Лью предупредил Конгресс о достижении лимита на госдолг и напомнил, что необходимость повышения «потолка» долга не означает, что Конгресс разрешит правительству дополнительные расходы. Это просто позволит правительству профинансировать уже одобренные Конгрессом расходы, отметил он.

«Это печальный рубеж для Америки», – прокомментировал еще в декабре сложившуюся ситуацию председатель национального комитета Республиканской партии Райнс Прибус. Он напомнил о том, как в 2008 году Обама подверг критике Джорджа Буша-младшего за то, что при нем государственный долг США увеличился на 4 трлн доларов.

Американский телеканал Fox News отметил, что, когда Барак Обама возглавил США в 2009 году, госдолг составлял 10,6 трлн долларов. За время его президентства госдолг США вырос на 71%, или более чем на $7,5 трлн. Издание The Blaze также заявило о тревожном уровне госдолга и процитировало сенатора Джона Бейнера, утверждающего, что американцы из-за высокого национального долга «обкрадывают» собственных детей и внуков. Тогда уже через месяц в феврале Обама подписал законопроект о повышении потолка госдолга США.

Похожая ситуация была в Штатах в 2011 году. Тогда партии не могли прийти к согласию почти три месяца, что чуть не довело страну до технического дефолта. Впервые в истории тогда рейтинговое агентство Standard & Poor'sпонизило суверенный рейтинг США.

В 2013 году правительство прервало работу на 16 дней из-за того, что в Конгрессе не могли согласовать бюджет, что также упиралось в вопрос потолка госдолга. В результате планка была повышена, так как представители обеих партий поняли, что своим противостоянием они портят репутацию в глазах избирателей.

Фактически достижение потолка госдолга означает, что отныне казначейство США будет вынуждено использовать только оставшуюся на текущий момент наличность, а также обычные поступления в федеральный бюджет, большая часть из которых – это налоги. Также речь идет о манипуляциях с ценными бумагами казначейства, принадлежащих правительственным фондам и трастам. Это и называется «прибегнуть к экстраординарным мерам». Исходя из экспертных расчетов, эти меры помогут исполнять обязательства правительства до периода с 1 октября и 31 декабря 2015 года. До этого момента Конгресс должен принять решение о повышении планки госдолга, иначе стране грозит дефолт по долгам. Правда, тут стоит уточнить, что Штаты никогда не доводили ситуацию до критической точки.

Напомним, госдолг в США в 2013 году составил 106,6% от ВВП, а в 2014 году, согласно предварительным оценкам, он достиг 109,9% от ВВП, сообщил Фонд стратегической культуры. По данным источника, высоким уровнем государственного долга в 2014 году отличились также Япония (234% от ВВП), Греция (183% от ВВП), Португалия (148% от ВВП) и Италия (139% от ВВП). Не так далеко отошли от них Бельгия (135% от ВВП), Испания (132% от ВВП), Франция (104% от ВВП) и Великобритания (92% от ВВП).

К странам с наиболее низким относительным уровнем государственного долга относятся: Саудовская Аравия (3% от ВВП), Россия (9% от ВВП), Китай, равно как и Австралия – 31% от ВВП, Норвегия (34 % от ВВП). Совокупный государственный и гарантированный долг Украины по итогам 2014 года достиг 71,5% ВВП, сообщил украинский портал Finance.ua со ссылкой на Национальный банк Украины. По данным учреждения, в 2013 году госдолг Украины относительно ВВП составлял 40,9%.

Все упирается в бюджет

Причиной очередного тупика с госдолгом считаются политические разногласия между республиканцами, представленными в Конгрессе США, и демократическим правительством Барака Обамы. Именно Конгресс принимает решение о повышении или не повышении планки государственного долга.

Проблема состоит в том, что подход демократической администрации и республиканцев-законодателей по ряду пунктов формирования бюджета на 2016 год не сходятся. Так, активные споры идут вокруг урезания государственных расходов на оборону. Так же остро стоит проблема дефицита бюджета. Пока вопрос находится на стадии обсуждения, и республиканцы еще не выдвинули конкретные условия Бараку Обаме.

Противостояние между республиканцами и демократами идет по той же схеме, что и в 2013, и в 2011 году. Республиканцы соглашаются на поднятие потолка госдолга только при условии принятия пакета мер по сокращению дефицита бюджета. Так, в 2013 году спикер палаты представителей, республиканец Джон Бонер заявил, что «для нас пришло время драться» за бюджет, и что «все идет» к дефолту. «Я не подниму долговой лимит без серьезной беседы о решении проблем, которые увеличивают долг», – заявлял тогда он, транслируя мнение республиканцев. Однако демократы все же получили то, что хотели – повышение планки государственного долга.

В 2011 году республиканцы тоже сопротивлялись до последнего и согласились на увеличение лимита заимствований в последний момент, когда все прогнозировали Америке дефолт. Потолок был снова поднят совсем скоро – в январе 2012 года. «Конгресс решает, насколько и как часто они хотят голосовать по этому вопросу, важно то, чтобы они не угрожали дефолтом и не ставили страну на грань банкротства», – сказал советник Барака Обамы Джин Сперлинг, обвиняя, таким образом, республиканцев в сложившихся проблемах. Он добавил, что долгосрочное повышение потолка полезно для экономической уверенности и рабочих мест.

Игры в долг

«Это часть экономической политики Соединенных Штатов – наращивать госдолг, – поясняет в беседе с газетой ВЗГЛЯД первый проректор Финансового университета при правительстве Российской Федерации Константин Симонов. – Это в том числе огромный источник для инвестиций: американские облигации по-прежнему являются самой надежной ценной бумагой, так же как и доллар – самой надежной валютой», – напоминает он.

Разговоры о дефолте Симонов считает фантастикой. «Несмотря на то, что 20 лет наши конспирологи рассказывают о том, что завтра рухнет доллар, будем объективны: Соединенные Штаты сумели воспользоваться всеми катаклизмами 20-го века, чтобы укрепить и сам доллар, и созданную ими гениальную систему, когда весь мир скидывается на то, чтобы Америка обеспечивала себе колоссальный уровень потребления. За счет этого США создают себе такую экономику, конкурировать с которой сейчас фактически нереально. Каждый житель США, включая младенцев, имеет личный долг под 50 тысяч долларов. Страна живет в долг», – отмечает он.

Госдолг начал резко расти в последние десятилетия потому, что Штаты испытывали потребность в финансах. «Когда США не хватает денег, они занимают у всего мира. А как отдавать его? Все просто: напечатать еще долларов и облигаций – и привет. Это колесо, которое никогда не остановится», – говорит Симонов. «Все понимают, что доллар ничем не обеспечен, но если он рухнет, никто не знает, что делать», – добавил эксперт.

При этом он не сомневается, что такую систему надо рано или поздно рушить. «Она неконкурентоспособна и не капиталистична. Она полностью противоречит тем принципам, которые декларируют Штаты: это не честная конкуренция, не рыночная экономика. Это жизнь в долг за счет пиара американских ценных бумаг», – считает Симонов.

Политические противостояния в Конгрессе – это всего лишь элемент шоу, ведь наращивание госдолга выгодно всем игрокам. «Но участники показывают ответственность, мол, они думают о госдолге», – поясняет Симонов. Конечно, в этой игре присутствует и элемент борьбы с действующим президентом, добавляет он. «Большинство в Конгрессе не принадлежит к Демократической партии, и они показывают, что готовы пойти против президента. Но все знают, что США не объявят дефолт. Этот цирк мы уже наблюдали. Это шоу позволяет республиканцам «кусать» демократического Обаму. Был бы на этом месте республиканец – «кусали» бы его. Угрозы республиканцев пустые», – констатирует эксперт.

Текст: Екатерина Нерозникова, Марина Балтачева