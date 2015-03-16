Фондовая Азия завершила понедельник разнонаправленно

Основные индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона торговались сегодня в основном под влиянием внутренних новостей и решений, и поэтому не показали единой динамики.

Shanghai Composite взлетел на 2,13% до самого высокого уровня с августа 2009 года после того, как премьер-министр страны Ли Кэцян пообещал принять меры в случае слишком сильного замедления экономического роста. Правительство Поднебесной, по словам Ли Кэцяна, располагает дополнительными возможностями и не исчерпало еще всего спектра мероприятий для того, чтобы разогнать экономику, если целевой рост ВВП в 7% по каким-либо причинам окажется под угрозой.

Йен Чиу, трейдер из Гонконга, комментирует ситуацию так: «Позитивный тон Ли вызывает рост акций и активизирует доверие инвесторов. Акции высокотехнологичного сектора получают поддержку как основной опорный сектор экономики».



Это наглядно иллюстрируется показателями сегодняшнего дня: среди 10 промышленных групп китайского индекса самые хорошие результаты показал технологический подындекс: +3,4%. До рекордных разрешенных 10% взлетели такие IT-компании, как Hudsun Technologies и Glodon Software.

Подрос и Hang Seng: +0,54% на внутренней корпоративной отчетности. China Life Insurance прибавила 1,76% после того, как сообщила о 13%-ном скачке своих доходов за первые два месяца текущего года.

А вот австралийский индекс упал: S&P/ASX 200 потерял 0,29%. Не особенно оптимистично идут дела у горнодобывающих компаний, просели на мировом падении нефти и энергетические акции. Oil Search Ltd потеряла сразу 3,8%, Beach Energy — 1,98%. BHP Billiton торговалась в Сиднее с потерей 1,21%.

Почти не изменился Nikkei (-0,04%): завтра ожидается, что Банк Японии не примет решение о кардинальном изменении монетарной политики. На этом фоне акции финансовых компаний выросли. Mitsubishi UFJ Financial Group прибавил 0,95%. Японская иена практически не изменялась к доллару, и поэтому экспортеры торговались в смешанной динмаике: Toshiba Corp потеряла 0,61%, Kyosera Corporation прибавила 0,90%, Sharp Corp потеряла 2,07%; Nintendo Co выросла на 1,35%.