Нефть продолжает дешеветь: под нее уже не хватает тары

Цена на нефть продолжает падать в понедельник во время азиатской сессии. Brent с поставкой в мае торгуется на уровне 54,72 доллара (-0,51% к предыдущей сессии), майские

фьючерсы на WTI оцениваются в $46,76 за баррель (-0,63%). В начале сессии нефть обрушивалась: WTI — до 43,57 долларов (и это был абсолютный минимум за 6 лет), Brent – до 53,76.

Аналитики связывают такую динамику «черного золота» с тем, что доллар достигает свежих максимумов чуть ли не каждый день, а резервные мощности для хранения нефти заканчиваются (что говорит о сильной перепоставке).



По словам некоторых трейдеров, Китай заинтересован в сохранении низких цен: в данный момент, по некоторым данным, он наращивает свои стратегические запасы нефти, и это подтолкнуло импорт топлива в страну до рекордного уровня, даже несмотря на экономический спад в стране. Однако есть сведения и о том, что в Поднебесной банально закончилась пустая тара: новые резервные хранилища будут доступны только в конце текущего года. Это, несомненно, повлияло на ближайшие перспективы экспорта нефти в мировом масштабе.

Из США поступают аналогичные сведения: «Международное энергетическое Агентство выпускает медвежьи комментарии: в США кончаются пустые баки для хранения сырья». Дальнейшее давление на цены будет оказываться еще и тем, что после «заморозки» на зиму из-за нерентабельности в суровых погодных условиях скоро может быть возобновлена добыча на некоторых американских скважинах.

Информация о снижении количества работающих буровых в Америке, обнадежившая рынок нефти в начале марта, прекращает «работать»: по заявлениям Goldman Sachs, производство нефти в США из-за этого всего лишь немного упадет во втором квартале, но не сможет критически сказаться на мировой добыче.