Повышение процентных ставок - хорошая новость для акций?

Ничего удивительного, что перспектива повышения ставок ФРС постоянно беспокоит инвесторов. Беспрецедентный экономический стимул ФРС уже делал, когда был всплеск цен на акции с 2009 года, тогда Центральный банк купил на триллионы долларов облигаций и сохранил краткосрочные процентные ставки, близкие к нулю. Такое разрешено предприятиям и потребителям, чтобы рефинансировать свой ​​долг по более низким ставкам, освобождая деньги, чтобы их потом потратить.

Но если история представляет собой руководство, инвесторы не должны ничего бояться. ФРС заканчивает свои покупки облигаций в октябре и большинство экономистов ожидают, что первое краткосрочное повышение ставок возможно к середине 2015 года.



Эти ранние действия, по мнению аналитиков, вряд ли сорвут текущий бычий рынок акций, поскольку ФРС будет повышать ставки в ответ на растущую экономику. Производство повысилось в августе самыми сильными темпами за три года.

"Повышение процентных ставок, как правило, является симптомом успеха экономики, и компании получают выгоду от него", - говорит Сет Мастера, главный директор по инвестициям в Bernstein Global Wealth Management. "Как правило, если вы инвестор, для вас это очень хорошо".

Цены растут, акции поднимаются

Исследование от Берт Уайт и Джейсон Никастро из LPL показывает, что после первого приступа волатильности акции, как правило, поднимаются вместе с темпами.

В последний раз ФРС повысил ставки в 2004 году. Рынок тогда сначала вздрогнул, S&P 500 снизился на 3,4% в июле, а ставки выросли с 1% до 1,25%. Индекс затем поднялся еще за три года, набрал 37% между первым повышением ставки и пиком рынка в октябре 2007 года.

Акции растут, когда ФРС поднимает ставки достаточно, чтобы сдержать инфляцию, но не так намного, чтобы задушить заимствования и кредитования. Если экономика продолжает расширяться, преимущества сильного роста перевешивают любой встречный ветер от более высоких затрат по займам.

Выздоравливающая экономика также требует более решительной прибыли от корпораций, которые управляют ценами на акции, говорит Джим Макдональд, главный инвестиционный стратег Northern Trust Asset Management. Скоро, как ожидается, будет небольшой и постепенный подъем, поэтому повышение ставок не задушить рост, говорит Брэд Соренсен, директор рыночных и социологических исследований сектора в Charles Schwab. По оценкам экспертов, средняя краткосрочная ставка будет поддерживаться политиками ФРС в конце следующего года на уровне 1,38%, по сравнению с диапазоном от нуля до 0,25% в настоящее время.

Риски

Конечно, ФРС не будет всегда следовать правилам экономики, и именно это заставляет инвесторов нервничать.

Четыре из пяти предыдущих бычьих рынков с 1970 года, закончились, так как инвесторы были напуганы рецессией, или ожидании ее, и потому продавали акции. Но что вызывает спад? В трех из пяти случаях это было движение процентных ставок от ФРС, чтобы замедлить инфляцию.

И хотя проблемы для экономики и фондового рынка не ощущаются, пока ФРС не повысил ставки в несколько раз, это не отрицает, что процесс уже начался. В конце концов, более высокие темпы затормозят экономику и подвергнут опасности прибыль, которая побудила инвесторов продавать акции.

Последний цикл повышения ставок превысил 5,25%, с окончательным увеличением в июне 2006 года, когда акции достигли своих максимумов. Тем не менее, некоторые инвесторы опасаются, что в ближайшие повышения ставок бросят вызов историческим закономерностям, а потому боятся беспрецедентного стимулирования ФРС.

После того, как центральный банк закончит свой третий этап количественного смягчения, после своего следующего совещания(начинается 28 октября), его баланс будет стоять на близком к $4,5 трлн уровне, примерно в пять раз больше своего размера до финансового кризиса.

"Пессимист мог бы сказать:" Ну, в этот раз все будет по-другому, потому что рынок собирается вырасти после стимула со стороны ФРС ", - говорит Макдональд из Northern Trust. Хотя не исключают такой вероятный сценарий - ФРС будет повышать ставки постепенно, а экономика будет продолжать расширяться, и акции будут продолжать расти.

Есть части рынка, которые наиболее уязвимы к росту ставок:

- Дивиденды богатых акции коммунальных услуг, телефонные и потребительские товары, - они могут пострадать, говорит Джеймс Лю, рыночный стратег из JP Morgan Funds. Инвесторы, как правило, покупают эти безопасные и устойчивые акции, когда беспокоятся о замедлении темпов развития экономики. В этом году они покупали их, чтобы получить доход, потому что процентные ставки низки. Коммунальные услуги получили тогда рост 9,3%, по сравнению с ростом 6,8% для S&P 500.

- Высокодоходные облигации, одни из самых рискованных активов на долговом рынке, являются еще одним беспокойством для Лю. Этот долг выдается компаниями, скорее всего, по умолчанию. Если ставки растут, вероятность дефолта компаний также увеличивается.

Инвесторы будут ждать подсказок в стратегии ставок ФРС на их следующем совещании в конце октября. А пока только можно сказать, что инвесторы могут попасть на весьма тернистый путь. "Мы собираемся сейчас вернуться туда, где мы начали шесть недель назад", - говорит Лю, "Таким образом, это еще не все".