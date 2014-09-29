Испания включит проституцию и наркоторговлю в расчеты ВВП

Начиная с этого четверга, Испания включит в расчет ВВП также доход от незаконной деятельности, а именно - проституции и наркоторговли.

Таким образом, говоря языком номинального ВВП, проституция и наркотики будут приравнены к таким секторам, как образование, творческая деятельность, энергоснабжение или телекоммуникации.

Согласно первой оценке, проведенной Национальным институтом статистики (НИС) Евростата, статистического агентства Европейского Союза, посредством этого эксперимента испанский ВВП может увеличиться от 2,7% до 4,5%, то есть в размере от 27 до 45 миллиардов евро.

Некоторые эксперты считают, что данная инициатива сможет увеличить национальное благосостояние на 3%. Образование в Испании составляет 3,03% от ВВП, поставка электроэнергии - 3,7%, нефтяная промышленность - 2,6%, сельское хозяйство - 2,4%, сообщает портал «Bolsamania».

При включении проституции и торговли наркотиками в экономику, Испания присоединится к Эстонии, Австрии, Словении, Финляндии, Швеции и Норвегии — странам, которые уже облагают налогом эти виды деятельности.



Однако, если в теории включение в официальную статистику так называемой «теневой экономики» может сыграть положительную роль для европейских стран, некоторые аналитики предупреждают, что инициатива не улучшит общую ситуацию.

"Это не решение экономического спада в Европе. Если люди вынуждены работать нелегально, нет смысла говорить о здоровом восстановлении экономики", предупредил этим летом Афанасиос Вамвакидис, главный валютный стратег банка Америки Merrill Lynch в Европе, по сообщениям CNBC.

Перевод с испанского: Alice_F

