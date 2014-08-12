День сурка для мировой экономики

В небезызвестном фильме "День Сурка" персонаж Билла Мюррея, ведущий прогноза погоды на телевидении постоянно переживает один и тот же день. С тех пор как мировую экономику поразил кризис, аналогичное дежа вю преследует нас во всех экономических прогнозах. Однако политики по-прежнему свято верят, что модель экономического роста образца докризисных лет по-прежнему можно использовать в качестве ориентира на ближайшее будущее. Возьмем, к примеру, полугодовой прогноз по мировой экономике, подготовленный Международным валютным фондом, который повторяется раз за разом, начиная с 2011 года: “Ой! Мировая экономика снова не оправдала ожиданий". И всякий раз находятся непредвиденные обстоятельства, помешавшие реализации оптимистичных прогнозов - например, землетрясение и цунами в Японии, неопределенность, связанная с отказом Америки от политики количественных стимулов, риски переоценки активов, холодная погода в США, и так далее до плюс бесконечности. Чтобы подчеркнуть временный характер этих факторов, в отчете непременно говорится о том, что темпы роста ВВП мировой экономики едва дотягивают до 3% в первом полугодии, но это ничего, потому что во втором полугодии нас ждет уверенное восстановление. Благодаря этой вновь обретенной позитивной динамике, в следующем году показатель роста достигнет призрачных 4%. Когда же этого не происходит, МВФ публикует еще один прогноз с аналогичными обещаниями.

Такие хронические ошибки говорят о необходимости пересмотреть критерии, на которых основаны прогнозы. Возможно зацикленность на масштабах дестабилизации, связанной с мировым финансовым кризисом, не дает нам увидеть естественный переход развитых экономик на пониженную передачу после нескольких лет стремительного роста. Более того, несмотря на явное охлаждение в развивающихся странах, их доля в мировой экономике продолжает расти. Иными словами, жесткая экономическая конкуренция и ослабление экономического роста на фоне низкой инфляции - это наша новая реальность. В США в прошлом году вроде бы были все условия для взлета экономики к новым высотам. Задолженность домохозяйств и безработица снизились; Корпоративные прибыли и денежные резервы увеличились; фондовый рынок обеспечил неплохой запас прочности; банки демонстрировали готовность к кредитованию; а фискальная консолидация более не вела к сокращению спроса.

И все же, вопреки ожиданиям рост потребления домохозяйств оставляет желать лучшего, а компании не спешат наращивать объемы инвестиций. За первые два квартала текущего года ВВП в Америке почти не превысил уровень, установленный на конец прошлого года, при этом большая часть роста была обусловлена произведенными, но еще не проданными товарами. Главная причина - очень холодная зима - уже не способна объяснить эту ситуацию, поэтому даже слепой видит суть. Американские потребители по-прежнему напуганы кризисом. Есть и другая проблема: несмотря на огромное количество потрясающих устройств и гаджетов вокруг, людям ни дома, ни на работе не хватает оптимизма, эмоционального подъема, энтузиазма. Да, программа количественного ослабления, реализованная Федрезервом, поддержала бизнес, но она не способна заменить оживление и предчувствие перемен к лучшему, которые, как известно, являются лучшим стимулом для инвестиций.

Даже пониженный прогноз по ВВП мировой экономики на этот год в размере 3.4%, скорее всего, окажется слишком оптимистичным. До кризиса мировая торговля росла на 6-8: в год - намного быстрее ВВП. Однако в этом году темпы роста объемов торговли застряли на отметке 3%. Неспособность признать фундаментальные причины охлаждения и тщетные надежды на то, что старые модели вернут экономику к росту - безнадежный подход, который ведет к созданию новых уязвимых мест и новых проблем. По мнению ряда экономистов покупки автомобилей и других товаров длительного пользования в США были стимулированы теми же самыми пагубными "субстандартными" практиками, который использовались для финансирования рынка жилья в докризисные годы. А Марк Карни, глава Банка Англии придерживается аналогичной точки зрения относительно Великобритании, где финансовый сектор раздулся до кипрских размеров - 900% от ВВП. Экономист Майкл Петтис предупреждает, что зависимость Китая от политических стимулов, и надежда на то, что они будут толкать экономику вверх, всякий раз после угасания восходящего импульса, создает новые макроэкономические уязвимости.

Два тектонических сдвига мировой экономики - снижение темпов роста ВВП и усиление конкуренции со стороны развивающихся рынков - привели к возникновению ряда неочевидных проблем в Европе Технические преимущества европейских экономик, традиционно лидировавших в сфере торговли, остались в прошлом, а конкуренция на уровне заработных плат усиливает страх перед дефляцией. Хуже всего приходится европейским экономикам с высоким уровнем долга, при этом Италия в числе наиболее уязвимых стран. Между тем Европейскому центральному банку не под силу оживить рост в Еврозоне в одиночку. Принимая во внимание спад в мировой экономике- в частности, в мировой торговле - неплохо было бы всем постараться и ослабить евро совместными координированными усилиями. В то же время, скоординированные инвестиционные стимулы в мировом масштабе позволили бы создать благоприятные условия для роста экономики. Вспомните, что герой Билла Мюррея не смог закончить свой День сурка, пока не изменил свою жизнь радикальным образом; так и мы не сможем добиться иных экономических результатов, не пересмотрев свои фундаментальные модели роста.



