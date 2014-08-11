Россияне на неделю были изолированы от торговли иностранными ценными бумагами

С начала августа россияне потеряли возможность заключать сделки с иностранными ценными бумагами. Необходимый для продолжения торговли документ ЦБ выпустил только в пятницу.

Покупка ценных бумаг иностранных эмитентов и производных финансовых инструментов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, временно ограничена«- такое уведомление получили в понедельник, 4 августа, клиенты инвесткомпании «Ай ти инвест». Аналогичное ограничение ввела и «Алор+», сообщил руководитель отдела сопровождения «Алор+» Вячеслав Будылев. «Атон» тоже «вводил запрет на иностранные бумаги», рассказал руководитель трейдинга ИК «Атон» Ярослав Подсеваткин. Ограничил торговлю иностранными бумагами и Сбербанк, знает топ-менеджер брокерской компании. «Это относится к области сервиса для клиентов, это деликатная тема, поэтому мы не можем это комментировать», — заявила «Ведомостям» зампред правления Сбербанка Белла Златкис.

Причиной ограничений стали вступившие в силу с августа поправки в закон о рынке ценных бумаг: теперь неквалифицированные инвесторы, к которым относится население, могут покупать иностранные ценные бумаги только после того, как ознакомятся с возможными рисками. Просвещать инвесторов должны брокеры, предоставляя своим клиентам декларацию о рисках, текст которой должен быть согласован Центробанком. Здесь и вышла заминка.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) подготовила соответствующий документ и отправила в ЦБ 28 июля, рассказал «Ведомостям» предправления НАУФОР Алексей Тимофеев. После консультаций с регулятором текст пришлось править, и вторая редакция была отправлена в ЦБ 7 августа.



Вечером в пятницу ЦБ наконец объявил о регистрации этих стандартов.



Брокеры обнаружили проблему только в прошлую пятницу, 1 августа. Сотрудники биржи, по словам одного из них, 1 и 2 августа обзванивали брокеров, предупреждая их о сложившейся коллизии. «По новому законодательству брокер обязан уведомить всех клиентов о возможных ограничениях. А клиенты должны подтвердить факт ознакомления с документом», — прокомментировал представитель Московской биржи.

Юристы каждой компании решали, что предпринять. Некоторые продолжили проводить операции своих клиентов. «БКС дает возможность клиентам торговать иностранными ценными бумагами», — говорил в пятницу представитель компании. «Открытие» и «Финам» разослали клиентам еще не согласованную с ЦБ декларацию о рисках НАУФОР. «Мы не ожидали, что [разосланная нами] редакция будет сильно отличаться от конечной», — объяснил президент инвестиционного холдинга «Финам» Владислав Кочетков. «Мы разослали клиентам декларацию о рисках, клиенты с ней ознакомились, и мы торгуем иностранными ценными бумагами», — рассказала в пятницу Валерия Авксентьева из БД «Открытие».

«Разумеется, ЦБ может всех оштрафовать», — признается Кочетков и говорит, что брокеры действовали на свой страх и риск. Он убежден, что вины брокера нет, «это недоработка регулятора, и вряд ли он будет жестко реагировать».

Представитель регулятора не ответил на вопрос, будут ли наказаны брокеры, которые продолжали проводить сделки клиентов с иностранными бумагами.

Объем торгов по четырем обращающимся на Московской бирже акциям иностранных эмитентов и распискам на них («Полиметалла», «Яндекса», Qiwi, и «Ленты») за II квартал составил 3,74 млрд руб., из них 18% (668,8 млн руб.) пришлось на население.

«Полиметалл» входит в индекс ММВБ, и отказ от торговли бумагой или фьючерсом на индекс ведет к ухудшению сервиса и серьезным потерям», — объясняет Кочетков.



Поправки в закон сняли законодательные препятствия для допуска к торгам на российской бирже иностранных бумаг без согласия эмитента. Санкт-Петербургская биржа в ближайшее время запустит торги акциями Apple, Facebook, Google и другими популярными у инвесторов бумагами (всего порядка 60), сказал ее гендиректор Евгений Сердюков. По его словам, 10 брокеров с февраля тестируют торговлю этими бумагами, остается наладить процедуру расчетов. «Мы давно планируем развивать прямой доступ к иностранным ценным бумагам через московского брокера», — говорит Кочетков. Через Кипр «Финам» предлагает MMA (MultiMarket Access) — доступ с единой площадки к 22 биржам. «Такой сервис пока в России нереализуем», — говорит Кочетков. Он полагает, что те клиенты, которые уже торгуют через Кипр, вряд ли будут что-то менять, и рассчитывает на новых клиентов.