Биткоин особо не дергается: торгуем стабильно

В понедельник Bitcoin стабилен в диапазонных торгах, так как рыночные игроки неохотно открывают новые позиции в ожидании очередного катализатора, который может повлиять на направление цен криптовалюты.

На словенской бирже BitStamp в ходе утренней американской торговой сессии пара BTC/USD подешевела на 0,18% - до $587,95. Цены торгуются в узком диапазоне между $586,00 и $596,82.

Пара, скорее всего, найдет поддержку на $555,90 (минимум 31 июля) и сопротивление на $607,20 (максимум 1 августа).

Стоимость биткойна на болгарской BTC-е понизилась на 0,41% - до $582,60.

Между тем, на американской бирже Kraken пара (BTC/EUR) подешевела на 0,36% - до торгов на €440,14.

Согласно ценовому индексу CoinDesk Bitcoin, который просчитывает среднюю цену на крупнейших биржах, цена на криптовалюту снизилась на 0,48% - до $586,95.

Участники рынка по-прежнему обеспокоены возможной регуляцией виртуальной валюты на фоне других неблагоприятных событий в отрасли.

17 июля отдел финансовых услуг Нью-Йорка предложил ввести BitLicense. Согласно предложению, фирмы должны получать лицензию на право участия в виртуальном валютном бизнесе. Некоторые аналитики рынка выразили озабоченность по поводу предложения, заявив, что усиление регулирования окажет давление на индустрию Bitcoin.

Напомним, цифровая наличность Bitcoin не регулируется и не выпускается ни одним правительством или центральным банком. Ее можно использовать при оплате товаров и услуг в физических и онлайн-магазинах.