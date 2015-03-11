Кризисное похмелье: почему миллениалы боятся инвестиций?

Уолл-стрит встретил миллениалов в мире инвестирования, показав им страшнейший финансовый кризис со времен Великой депрессии. Экономический хаос 2008 года, который разразился в годы становления многих молодых американцев, нанес шрамы поколению миллениалов (родившихся с 1980 по 2000 гг), которые боятся делать какие-то инвестиции и, возможно, совсем не думают о будущих перспективах выхода на пенсию.

93% миллениалов говорят, что недоверие к рынку и отсутствие необходимых знаний делают их менее уверенными в инвестировании, по данным опроса Capital One ShareBuilder специально для CNNMoney. Аналогичный анализ State Street показал, что миллениалы также держат значительную часть своих сбережений - 40% - наличными, несмотря на исторически низкие процентные ставки.

Полученные данные свидетельствуют, что молодые американцы не могут получать выгоду от фондового рынка, который помог предыдущим поколениям накопить богатство.

"Они довольно стеснительны, когда речь заходит об инвестициях. Но мы не можем винить их, это рациональное поведение", - говорит Сюзанна Дункан, руководитель в центре исследований State Street. Почти 60% опрошенных молодых людей говорят, что они не доверяют финансовым рынкам. "Им комфортнее иметь наличные деньги, которые имеют более мощную энергию, чем приманки рынков", - считает она.

Большой скепсис относительно акций понятен - комфорт миллениалов нарушен, потому что многие из них испытали двойной кризис — пузырь доткомов и финансовый кризис 2008 года, которые сделали больно людям с большими рисковыми активами, такими как акции. Nasdaq только сейчас возвращается к уровням, которые были 15 лет назад. Великая рецессия была особенно темным периодом для инвесторов, когда S&P 500 сплавился почти на 60%, а крупные компании, такие как Lehman Brothers и General Motors разрушились.

"Видя такое положение на рынке в течение нескольких лет своей жизни, отношение молодежи остается очень скептическим относительно инвестирования и рынков в целом", - говорит Гаррет Сильвер, глава инвестпродуктов в Capital One Sharebuilder.

Конечно, финансовый кризис — это не единственная причина, почему молодые люди запуганы. Американцы уже давно не следят за сложной терминологией отрасли и воспринимают высокие гонорары как отсутствие прозрачности. Проще говоря, молодежь бы завалила предмет финансовой грамотности. Рынок труда после финансового кризиса означал для многих миллениалов отсутствие работы, а многие не могли никак избавиться от своих студенческих долгов. Это означает, что они должны были получать намного больше денег, чтобы инвестировать в фондовый рынок. Если бы у них были деньги и силы принять решение...

Еще одна причина, по которой миллениалы неохотно идут в инвестиции, это их индивидуальность — они стараются в одиночку делать все, что касается вложений их денег. 88% молодых людей говорят, что они доверяют только себе в вопросе инвестирования и принимают решения самостоятельно, по сравнению с 68% пожилых людей с таким же настроем.

Им грозит кризис в будущем — и им труднее будет потом выйти на пенсию. Люди, которые слишком долго ждут, чтобы вкладывать деньги, не могут перестать работать, точно так же, как не смогут спокойно отдыхать те, кто не понимает инвестиции. Эти проблемы усугубляются также, когда говорят о способности правительства продолжить финансирование социального обеспечения. Несмотря на эти опасения, 40% миллениалов планируют финансировать, по крайней мере, часть своего выхода на пенсию с пособий по соцобеспечению, согласно данным опроса Sharebuilder.

Что делать? Нужно в первую очередь "устранить барьеры на пути к инвестированию" за счет более доступного и прозрачного ценообразования, интуитивно понятных платформ и меньшего количества сложных терминов.

Одна большая страховая компания экспериментирует новый способ работы, чтобы убедить молодых людей, чтобы получить их наличные деньги. Вместо сравнения портфелей клиентов с эталоном, как в компаниях S&P 500, компания показала возраст, в котором человек сможет спокойно уйти на пенсию, если продолжит инвестировать так, как в настоящее время. Средний возраст клиентов в штате Массачусетс был 104! "Это служило сигналом к ​​пробуждению. Если вы будете продолжать вести себя так же относительно своих инвестиций, это не заставит вас чувствовать себя очень хорошо в будущем", - сказала Дункан.