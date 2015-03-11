Прогноз Deutsche Bank: евро в следующем году будет стоить 90 центов

Аналитики из Deutsche Bank Робин Уинклер и Джордж Саравелос уверены, что в 2016 году евро, который сейчас стоит 1,06 доллара, будет стоить 90 центов. А уже через два года он подешевеет до 85 центов, считают они. Главная причина такого пессимистичного прогноза - масштабный отток капитала из Европы. Об этом сообщает издание РБК.

«Отток капитала из Европы был даже больше наших первоначальных ожиданий. Мы считаем, что евро будет стоить 85 центов к 2017 году», — говорят Уинклер и Саравелос. Такой сценарий возможен, если отток капитала из еврозоны за несколько лет составит как минимум 4 трлн евро.

К слову, за последние полгода отток капитала уже превысил 300 млрд евро. Капиталы уходят из Европы из-за отрицательных ставок в некоторых банках и программы количественного смягчения ЕЦБ. Основная часть денег ушло в США, Великобританию и Канаду.

Профицит счета текущих операций еврозоны растет с 2011 года, и в конце прошлого года он достиг 234 млрд евро (3% ВВП), подсчитали авторы обзора. Корпорации используют большие прибыли, чтобы накопить денежную массу, а не для инвестиций. Евро в это время упал против доллара на максимальную с 1985 года величину. «Мы считаем, что эти два события полностью соответствуют друг другу: профицит счета текущих операций в еврозоне является симптом избыточных сбережений и поводом для крупных инвестиций за рубежом», — отмечают Уинклер и Саравелос.

«Сочетание избыточных сбережений и низкой доходности может привести к тому, что весь европейский континент будет по-прежнему основным источником глобальных дисбалансов до конца десятилетия», — говорят аналитики.

К 14:24 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0570 (падение на 1,18%).

