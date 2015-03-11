Нефть подешевела во время азиатской сессии

В среду утром к 10:21 по мск фьючерсы на нефть Brent с поставкой в апреле торговались на уровне $56,53 за баррель, а WTI — на отметке $48,84. Вторая, в свою очередь, выросла по сравнению с уровнем вчерашнего закрытия - $48,29.

Вчера были опубликованы отчеты по запасам нефти в США. Согласно им, объемы нефти в стране снизились на 404 тыс. баррелей - до 439,4 млн баррелей на прошлой неделе, сообщает Американский институт нефти.



Во вторник Brent торговалась на уровне $57,90, а закрылась на отметке $56,70. В отчете также сказано, что запасы бензина и дистиллятов в США выросли на 1,7 млн баррелей. Аналитики ожидали, что запасы нефти повысятся на 4,4 млн баррелей, а запасы бензина упадут на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 2,6 млн.

Сегодня на рынок может повлиять статистика из Китая, крупнейшего потребителя нефти. Инвесторы ждут отчеты о промышленном производстве и розничных продажах в феврале.