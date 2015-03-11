Евро торгуется в среду ниже $1,07 из-за программы QE

Агентство Reuters пишет, что евро вчера упал ниже $1,08 впервые за 12 лет. Сегодня пара EUR/USD упала еще ниже — к 10:07 по мск торговалась на уровне 1,0682. Прежде евро падал до минимумов 1,0669 против доллара в 7:10 по мск, по данным портала investing.com. Эксперты считают, что доллар стремится к паритету, хотя его большинство крупных банков ждало не ранее 2016 года.

С учетом начала программы количественного смягчения ЕЦБ, опрос Reuters показал, что большинство участников рынка не ожидали падения евро даже до $1,08 в ближайшие полгода. Вчера на торгах пара EUR/USD закрылась на отметке 1,0696.

"Тенденция евро к снижению продолжается, и, кажется, ее будет очень сложно остановить, - уверен Иэн Станнард из Morgan Stanley. - Началась программа количественного смягчения ЕЦБ, и это снизило доходность. Евро следует по тому же пути, и, кажется, долговременные цели многих людей будут достигнуты намного раньше, чем они ожидали".

Мало кто сомневается сейчас, что взаимоотношения между Грецией и ее кредиторами ухудшатся, потому что Афины все еще намерены использовать продление программы на 4 месяца для того, чтобы оформить новое соглашение.

"Греция - непредсказуемый фактор, - говорит Станнард. - Я думаю, рынок полагает, что продление помощи даст нам передышку, но процесс переговоров, судя по всему, проходит не гладко".