Презентация Apple в понедельник уронила акции компании

Вчера в Сан-Франциско прошла очередная презентации от компании Apple, за которой следили многие инвесторы и любители «яблочных» новинок. Apple наконец-то представили рынку свой новый продукт - Apple Watch, пожалуй, первый принципиально новый продукт после выхода первого iPad пять лет назад. Пока непонятно, какой популярностью будут пользоваться часы, но реакцию инвесторов мы уже можем оценить.

Надо вспомнить, что когда Apple впервые анонсировала инновационные часы в сентябре 2014 года, акции компании выросли почти на 30%. Вчерашняя презентация, впрочем, тоже началась неплохо: стоимость акций во время трансляции выросла на 2% - до $129,57 за штуку (по данным investing.com), а затем резко упали до $125,76 (к 21:40 по мск). Закрылись торги на уровне $127,14, а сейчас перед открытием акции торгуются на уровне $126,41.

Мало удивительного в этом видят многие аналитики, потому что перед презентацией, как обычно, оценки гаджета разделились. Кто-то говорил, что этот гаджет сейчас не сможет повлиять на стоимость акций компании — мол, Apple и так уже самая дорогая в мире компания, а значит для продолжения роста ей нужно сделать что-то действительно невероятное и новое, чтобы доказать, что компания может делать революционные продукты и без Стива Джобса.