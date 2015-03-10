Аналитики доказывают, почему нельзя верить отчетам по рынку труда США

Издание «Вести. Экономика» задалось вопросом, можно ли верить в недавние экономотчеты из США, которые так поддели в понедельник рост фондовых рынков. На прошлой неделе в пятницу вышел отчет по рынку труда США, в котором говорилось о снижении уровня безработицы до 5,5%. По сути получается, что американская экономика уже полностью восстановилась после кризиса. Но стоит ли верить этим данным?

Американские блогеры The Economic Collapse уверены, что большая часть населения страны все еще без работы, хотя они и пытаются ее найти очень долгое время. Авторы блога получают много писем от людей, которые ищут и не могут найти себе работу. Но в то же время The Wall Street Journal утверждает, что экономика США сейчас достигла полной занятости.

И почему же так разнятся эти оценки с официальными данными? Получается, что власти говорят о полной занятости, тогда как многие американцы не могут устроиться на работу. Похоже, что официальные цифры нарочно вводят мир в заблуждение. «Вести. Экономика» приводит несколько причин, почему последние отчеты по безработице — это объект политических манипуляций.

Для начала вспомним, что с февраля 2008 года численность населения в США выросла на 16,8 млн человек, но за этот период количество рабочих мест с полной занятостью фактически упало на 140 тыс. Сейчас процент людей, которые имеют постоянную работу на уровнях последней рецессии. В 2000 году, например, полностью занятых было более 64%, в 2008 году их число упало с 63% до 59%. А сейчас — чуть больше 59%.

Главная причина официального снижения уровня безработицы в том, что власти перестали рассматривать миллионы безработных, которые давно не могут найти работу — их попросту исключили из состава рабочей силы. Смотрите сами: число американцев, участвующих в рабочей силе, падает в течение нескольких лет. Сейчас почти 33% населения старше 16 лет не входят в состав рабочей силы — это самый большой процент с 1978 года. По данным Бюро статистики, на рынке труда почти 93 млн американцев старше 16 лет как раз не числятся в качестве рабочей силы, хотя до президента Обамы эта цифра составляла 80 млн. Получается, что за несколько лет из списка рабочей силы «убрали» примерно 12 млн людей.

Идем дальше. Если добавить к официальным безработным (8,7 млн чел.) тех, кто не входит в состав рабочей силы (92,9 млн чел.), получится огромная цифра - более 100 млн человек. Конечно, часть из них действительно уже не в состоянии работать, но в любом случае такая картина не похожа на полную занятость. Кроме того, в стране падает качество работы. Сейчас только 44% взрослого населения трудится по 30 и более часов в неделю, и миллионы американцев вынуждены устраиваться на неполный рабочий день.

Согласно опросам Pew Research Center, многие жители страны уверены, что администрация Обамы не сделала ничего, чтобы помочь среднему классу - таких 65%. И менее половины из всех респондентов замечают, что власти сделали все возможное, чтобы помочь банкам и другим финансовым институтам.

В конце концов получается, что если бы уровень безработицы рассчитывался без различного рода махинаций, сейчас все говорили бы только о "кризисе безработицы". По мнению Джона Уильямса из shadowstats.com, реальный уровень безработицы в США сейчас должен быть выше 23%.