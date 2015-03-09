USD/JPY: общий анализ

Текущая динамика

Японская иена продолжает дешеветь по отношению к доллару на фоне благоприятных для американской валюты новостей из США (снижение уровня безработицы). На прошлой неделе пара торговалась в диапазоне 119.37-121.28, приближаясь к максимуму прошедшего года, отметке 121.85. Сегодня, с открытием новой торговой недели, цена продолжила движение вверх, и в данный момент пара торгуется в районе отметки 121.00.

На текущей неделе стоит ожидать несколько макроэкономических релизов, способных повлиять на динамику USD/JPY. Среди них, прежде всего, стоит обратить внимание на данные по заказам на продукцию машиностроения (Core Machinery Orders), которые будут опубликованы в Японии в среду. По предварительным данным, показатель падает, что окажет давление японскую валюту. В целом, стоит ожидать продолжения восходящего тренда по паре USD/JPY.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике линии средних скользящих направлены вверх и не пересекаются между собой, что является подтверждением сложившегося восходящего тренда.

Уровнем сопротивления выступает максимум 2014 года (121.85). Ближайшей поддержкой служит отметка 119.63 (минимум прошлой недели). Уровнями поддержки также выступают отметки 118.45, 117.50, 117.00 и 116.15.

Торговые рекомендации.

Рекомендуется открывать длинные позиции с целью 121.85. В качестве альтернативного сценария можно рассмотреть открытие сделок на продажу с точкой выхода в районе цены 119.63.