Доллар улучшил свои позиции перед выходом важных отчетов

Американская национальная валюта укрепляется против основных конкурентов в преддверии публикации американских данных. Сегодня днем в целом доллар повысился почти против всех валют, потому что инвесторы ждут отчеты по занятости в несельскохозяйственном секторе.

Пара EUR/USD обновляет сегодня свои многолетние минимумы — к 14:55 по мск пара обвалилась до отметки 1,0931. Сейчас торгуется на уровне 1,0945 (падение на 0,45%). Но евро все еще под давлением после вчерашнего заявления президента ЕЦБ Марио Драги, который подтвердил, что 9 марта регулятор приступит к покупке государственных облигаций в рамках новой программы количественного смягчения.

ЕЦБ также повысил прогноз роста на этот год до 1,5% с 1,0% и спрогнозировал ускорение экономики в 2016 и 2017 годах. Прогноз по инфляции сократился на 2015 год — по мнению чиновников ЕЦБ, она останется без изменений вместо заявленных ранее 0,7%. Инфляция, по мнению банка, увеличится до 1,5% в 2016 году вместо 1,3% и поднимется до 1,8% в 2017 году.

Доллар стабилен в паре с иеной, пара USD/JPY торгуется на уровне 120,00 (-0,11%), а против швейцарского франка доллар вырос: пара USD/CHF торгуется на уровне 0,9778 (+0,40%). Фунт тоже падает против доллара - пара GBP/USD подешевела на 0,38% до 1,5183.

Австралийский доллар вырос на 0,40% - пара AUD/USD поднялась до отметки 0,7812, а пара NZD/USD снизилась на 0,17% до 0,7472. Пара USD/CAD потеряла 0,16% и торгуется на 1,2467. Доллар против рубля сегодня упал до 59,613 к 15:17 по мск.

Сегодня вечером в США выйдут правительственные отчеты по занятости в несельскохозяйственном секторе, а также данные по уровню безработицы и средней заработной плате, которые могут повлиять на характер торгов в пятницу.