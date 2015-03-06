Котировки нефти растут в ожидании отчетов и новостей

В пятницу утром нефтяные цены шли вверх — инвесторы реагируют на новости об усилении боев в Ираке и Ливии. В это время трейдеры ждут еженедельные отчеты о числе работающих буровых установок в США и сообщения об итогах переговоров о ядерной программе Ирана.

К 10:22 по мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $60,83 (рост на 0,26%) за баррель, а фьючерсы на WTI - на уровне $50,89 (+0,26%). Вчера вечером Brent опускался до отметки $60,30 за баррель, а WTI — до $50,70.

Западные СМИ сообщают сегодня, что боевики "Исламского государства" подожгли нефтяные скважины на северо-востоке Ирака, чтобы сдержать наступление правительственных войск, а Ливия в это время останавливает добычу на 11 месторождениях из-за боев. Ожидаемые отчеты — от нефтесервисной компании Baker Hughes сегодня будет еженедельный доклад о числе работающих в стране буровых установок, которые позволят инвесторам оценить объемы добычи сланцевой нефти.

"Учитывая более высокую себестоимость сланцевой нефти, мы считаем, что баланс спроса и предложения скорректируется таким образом, что цены поднимутся по крайней мере до предполагаемой себестоимости добычи", - считают аналитики сингапурского банка OCBC. По их прогнозу, к концу года Brent подорожает до $80 за баррель, а WTI - до $75. Основное подорожание ожидается во втором полугодии.