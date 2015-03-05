Нефтяные котировки восстанавливаются на торгах в четверг

Котировки фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле вчера поднялись до отметки $51,53 за баррель, а Brent подешевела до $60,55. Сегодня к 9:53 по мск Brent торгуется на уровне $60,65 за баррель, WTI – на уровне $51,86.

В среду Brent попала под вполне логичное и прогнозируемое давление — вышли отчеты, которые подтвердили очень большие коммерческие запасы нефти в американских хранилищах, считают аналитики. В четверг нефть восстанавливается на новостях из Ирана.

Как сообщает Reuters, Иран и шесть стран Запада не договорились о сроке действия окончательного соглашения о ядерной программе Ирана. Получается, что Иран, против которого введены международные санкции, вряд ли сможет увеличить экспорт нефти в ближайшем будущем.

Запасы американской нефти на прошлой неделе выросли на 10,3 млн баррелей - до рекордной отметки в 444,4 млн баррелей, сообщает Управление энергетической информации. Прогнозировали рост только на 4,2 млн.

"В феврале запасы с каждой неделей росли все быстрее, и такая ситуация может сохраниться в марте, так как спрос на нефть, вероятно, понизится в связи с профилактикой НПЗ", - говорится в отчете аналитиков из BNP Paribas.

Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии вчера вновь пообещал, что цены скоро стабилизируются. Госнефтекомпания Ливии объявила форс-мажор на 11 месторождениях из-за усиления боев между различными группировками. На 1 марта Ливия добывала свыше 400 тыс. баррелей в сутки. "Хоть Ливия и не делает погоду на рынке, она все равно дает ему поддержку", - говорит главный стратег из CMC Markets в Сиднее Майкл Маккарти.