Акции ВТБ растут на 4,1%, Сбербанка - на 5%

Депозитарные расписки ВТБ в ходе торгов на бирже в Лондоне выросли на 4,1% до 2,14 доллара за бумагу, акции Сбербанка России подорожали на 5% до 8,22 доллара по состоянию на 11:10 мск. При этом в Москве бумаги госбанков также растут: акции ВТБ выросли на 4,21% до отметки 0,03912 рубля, обыкновенные акции Сбербанка прибавили 3,4% до 73,12 рубля за бумагу, привилегированные акции Сбербанка - 4,7% до 56,23 рубля за одну акцию.

Как ранее сообщал ИТАР-ТАСС, американское индексное агентство MSCI Barra (Morgan Stanley Capital International) сохранило акции Сбербанка России и ВТБ в составе индекса MSCI Russia. "И Сбербанк, и ВТБ официально заявляли о том, что не собираются эмитировать новые выпуски акций в ближайшем будущем. Кроме того, по текущему российскому законодательству, публичные компании сообщают о своем намерении выпустить новые акции как минимум за 48 дней до их выпуска. Таким образом, даже в случае, если две копании изменят свое решение относительно выпуска новых акций, у MSCI будет достаточно времени для проведения публичных консультаций по вопросу потенциальных действий в отношении Сбербанка и ВТБ", - говорится в релизе агентства MSCI.

Крупные инвесторы, в частности инвестиционные фонды, инвестируют в сводные биржевые индексы, в которых присутствуют российские бумаги. В частности, через пассивные фонды, автоматически следующие индексам MSCI и Dow Jones, средства приходят в акции российских эмитентов, включенных в эти индексы, однако в случае исключения акций из индексов они будут автоматически проданы инвесторами.