Фондовая Европа растет

Сегодня европейские индексы поднимаются: все ждут дополнительных мер смягчения со стороны ЕЦБ, и это не может не оказывать поддержку фондовым рынкам. Так, на утренних торгах DJ Euro Stoxx 50 подрос на 0,13%; CАС 40 прибавил 0,07%; DAX окреп на 0,27%. Марио Драги заявил вчера, что монетарная политика европейского регулятора будет оставаться максимально мягкой до тех пор, пока не удастся поднять инфляцию до целевых уровней в 2%. Это немедленно обрушило евро, зато отлично подействовало на национальные и региональные европейские индексы.

Рост отмечается в кредитном секторе (BNP Paribas +0,45%; Societe General +1,32%; Deutsche Bank +0,29%). Можно отметить и рост акций Air France: авиакомпания отказалась от намерений по выделению дочки-лоукостера, после чего пилоты компании прекратили бастовать. Результат — плюс 2,91% в копилку авиаперевозчика.

Зеленое облако накрыло и туманный Альбион: +0,13% к FTSE. Росли акции кредиторов, а вот горнодобывающие компании падали - впрочем, это, судя по всему, ненадолго.