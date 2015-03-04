Сюрпризы от регуляторов: индийский снизил ставку до 7,75%, украинский — поднял до 30%

Вчера и сегодня, вслед за неожиданным решением австралийского центробанка не трогать процентную ставку и оставить ее на уровне 2,25%, последовали сюрпризные выступления еще двоих регуляторов.



Резервный Банк Индии сегодня уже во второй раз с начала года снизил свою ставку еще на 0,25 пункта. Теперь она составляет 7,75% годовых. Глава индийского регулятора Рагурам Раджан прокомментировал это решение тем, что в Индии сохраняется слабость экономики, и поэтому нужно регулировать монетарную политику и обеспечивать целевой уровень инфляции.

Действия индийского регулятора стали полной неожиданностью для мирового аналитического сообщества: такое развитие события предсказывали всего лишь трое из 15 аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg. Рынок индийских акций и курс рупии поползли вверх. Индекс SENSEX (основной фондовый индийский индекс) обновил на радостях исторический максимум.

А вот нацбанк Украины под руководством Валерии Гонтаревой вчера вечером внезапно поднял ключевую процентную ставку с 19,5% до 30%. Это движение напоминает решение Эльвиры Набиуллиной, принятое в декабре и вызвало бурное обсуждение в мировых экономических кругах. Повышение ставки призвано укрепить курс гривны и приостановить инфляцию в стране.