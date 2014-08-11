Вирусный BuzzFeed привлек $50 млн. инвестиций

Стартап BuzzFeed с вирусным контентом привлек $50 млн инвестиций от венчурной компании Andreessen Horowitz, сообщила The New York Times. Как сообщает источник газеты, инвестор оценил весь BuzzFeed примерно в $850 млн. По сообщениям CNN, стартап привлекает инвестиции уже в пятый раз, а в результате прошлых четырех вливаний он получил в общей сложности $46,3 млн.



BuzzFeed был создан в 2006 г. Ионой Перетти (Jonah Peretti) как лаборатория вирусного контента. С тех пор стартап вырос в технологическую компанию и глобальное СМИ, сайт которого посещают в среднем 150 млн человек в месяц. Перетти не назвал точных цифр, но заявил, что в первом полугодии 2014 г. выручка компании удвоилась по сравнению с январем — июнем 2013 г. Большая часть доходов компании приходится на подразделение BuzzFeed Creative, которое создает рекламные видеоролики. Партнер Andreessen Horowitz Крис Диксон, который войдет в совет директоров Buzzfeed, ожидает, что к концу 2014 г. его выручка превысит $100 млн.

Привлеченные инвестиции Buzzfeed cобирается потратить на расширение новостного контента и контента рубрики лайфстайл, увеличение роли видеоконтента в своем бизнесе, в частности благодаря недавно созданному подразделению BuzzFeed Motion Pictures. В перспективе это подразделение может заняться производством полнометражных фильмов или шоу, в том числе в сотрудничестве с голливудскими студиями. Также компания собирается расширить свое присутствие на иностранных рынках и, в частности, открыть новые офисы в Японии, Германии, Мексике и Индии уже в текущем году. 20 сотрудников в рамках проекта BuzzFeed Distributed займутся производством контента исключительно для популярных интернет-платформ вроде Tumblr, Instagram или Snapchat.