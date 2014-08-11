Из Украины каждый год в офшоры выводится сумма равная доходам бюджета

"У нас ежегодно выводится минимум еще один государственный бюджет таких коррупционных средств. Правительство сейчас должно сконцентрироваться на недопущении похищения этих средств", - заявил Бортник 112.ua Из Украины каждый год в офшоры выводится сумма равная госбюджету. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил политолог Руслан Бортник. "Если посчитать, то вся доходная часть бюджета в Украине в этом году составляет 436 млрд гривен. У нас ежегодно выводится минимум еще один государственный бюджет таких коррупционных средств. Правительство сейчас должно сконцентрироваться на недопущении похищения этих средств", - заявил Бортник. "Говорят, что президент Янукович вывез сумму эквивалентную от 32 до 100 млрд долларов из Украины. Те деньги, которые находятся в наличной форме, их, на самом деле, вернуть электронными путями невозможно. Их можно вернуть, если этот человек будет арестован, и деньги будут физически арестованы. Никаким других путем на уровне общественности и на уровне международной системы не существует, к сожалению. Мы должны это понимать, но в целом почти официальные цифры, PricewaterhouseCoopers в 2013 году обнародовал информацию, он сказал, что за годы независимости из Украины было вывезено сумма эквивалентная где-то 2,5-3 трлн гривен - это были коррупционные деньги. Они были похищены, выведены в офшоры", - добавил он.



