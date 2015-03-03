Индексы Старого Света снизились в понедельник

Торги в понедельник закончились в Европе на минусовых отметках. Особенно подешевели акции энергетического сектора (что, в общем, неудивительно на фоне вчерашнего удешевления нефти).

Stoxx Europe упал на 0,23%. Его коллега, сводный индекс самых крупных предприятий Европы, Dow Jones Euro Stoxx 50 ослаб на 0,22%. FTSE 100 потерял 0,09%; CAC 40 подешевел на 0,69%; и только DAX окреп на 0,08%.



Падение индексов произошло в основном на волне снижения нефтяных цен. Его не смогла остановить вчерашняя макростатистика по странам еврозоны — в общем-то, вполне оптимистичная. Безработица в едином пространстве опустилась до почти трехлетнего минимума, неожиданно оказавшись ниже консенсус-прогноза. Дефляция стала более умеренной и тоже показала меньшие значения, чем ожидалось (0,3%, а не 0,4%).

Royal Dutch Shell снизила капитализацию на 1,7%.

Barclays Plc подорожал на 2,3% на подтверждении рекомендации «покупать» от аналитических отделов Goldman Sachs, UBS и Credit Suisse. Акции Royal Bank of Scotland стали дороже на 3%.