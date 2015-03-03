Фондовая Америка открыла неделю рекордами

Вчера на Уолл-стрит продолжилось февральское ралли, самое успешное за несколько лет для американского рынка акций. S&P 500 и Dow Jones обновили исторические максимумы, прибавив 0,61% и 0,86% соответственно. Nasdaq, прибавив 0,90%, совершил наконец то, чего от него так долго ждали: перешел за отметку в 5000 впервые за 15 лет с 10 марта 2000 года (со времен пика «пузыря доткомов»). Как ни странно, позитивное влияние на активность инвесторов оказали слабые данные о доходах и расходах потребителей: они исходят из того, что это отодвинет на неопределенный срок повышение процентной ставки ФРС. Снизился и индекс производственной активности. Поддержка рынку неожиданно пришла из Китая, где с 1 марта понижена ключевая процентная ставка регулятора.



Что касается отдельных компаний, то стоит обратить внимание на Cisco Systems и Intel Corp., которые выросли на 2,3%. Сеть супермаркетов Costco Wholesale решила заменить эксклюзивного эмитента кредитных карт в своих американском и пуэрториканском отделениях. Теперь это будет не American Express, а Visa. На этих новостях Visa Inс подорожала на 2.6%. Hewlett-Packard (+0,2%) согласилась выкупить компанию Aruba Networks ( -0,6%) за 2,7 млрд долларов. Так ярко взлетевший прошлым летом производитель видеокамер для экстремальных условий GoPro сегодня потерял сразу 4,9% своей капитализации: появились новости о том, что китайский производитель смартфонов Xiaomi выпустил камеру для ношения на теле.