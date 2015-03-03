EURUSD фундаментальные уровни.

вро/доллар.

$1.1380 – максимум 26 февраля

$1.1346 – 21-дневная МА

$1.1300 – средние офера

$1.1396 - 61.8% от $1.1380-1.1160

$1.1260-80 - стопы

$1.1244-45 - 38.2% от $1.1380-1.1160 / максимум 27 февраля

$1.1241 – дневной максимум

$1.1200 – барьер (E320 млн во вторник)

$1.1183 ТЕКЩИЙ КУРС

$1.1180 – барьер (E600 млн во вторник)

$1.1160 – азиатский минимум

$1.1150 – средний спрос

$1.1115 – минимум 23 января

$1.1098 – многолетний минимум (26 января)

$1.1050 – средний спрос ($1.1048 – минимум 8 сентября 2003)







