Доллар кладет рубль на обе лопатки

Сегодня торги по паре RUR/USD демонстрировали согласие с прогнозами специалистов. После кратковременного снижения рубль снова вернулся на вчерашнюю позицию. В целом «клиническая картина» по рублю выглядит не самым лучшим образом.

После публикации макроэкономических показателей доллар выглядит заметно более уверенно, чем недавно, и более того — имеет все шансы сохранить спокойные устойчивые позиции по той простой причине, что биржи в США сегодня не работают. Вдобавок, никто сегодня не собирается публиковать сколько-нибудь значимые статистические данные — а значит, на рынке царит настоящая пятница, с традиционным спадом активности перед выходными.

Тем временем цена на нефть снижается, увлекая за собой и рубль. Война в Украине пока еще не стала последним гвоздем в крышке гроба для рубля, но если ситуация будет продолжать оставаться острой, то российская валюта продолжит падать. По крайней мере, шансов завершить неделю «в плюсе» у нее практически нет. На сегодяшний день прогнозируется торговля в достаточно узких «рамках»: 34,25 — 34,35 руб/доллар.

Что касается отношения евро к доллару, то значение немного снизилось: вчерашняя торговая сессия закрылась на 1,3609, причем все основные корректировки курса произошли вечером, после того, как прошла пресс-конференция главы европейского регулятора Марио Драги. Напомним, что процентные ставки центробанка Европы не изменились, кроме того, планируются широкие меры для стимулирования экономического роста. Доллар дополнительно укрепился еще и после публикации положительного отчета о занятости. Пара евро/доллар сегодня с самого утра торгуется в диапазоне, который при всем желании трудно назвать широким (1,3597 — 1,3604).



