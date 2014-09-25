Кризис нефтяного рынка надвигается

Еще недавно, буквально десять лет назад считалось, что достичь пика рынка для нефти - довольно просто, и это достаточно прозрачный процесс. Тогда еще думали, что добыча нефти перестанет расти в середине прошлого десятилетия.

Сейчас же все становится крайне непонятно и многие испытывают страх по поводу изменений в нефтяной сфере. Но генеральный секретарь ОПЕК нас успокаивает: он называет колебания цен на сырьевом рынке сезонными и считает, что странам-экспортерам не надо принимать никаких действий для их корректировки.



Ожидалось, что дефицит энергоресурсов должен был привести к тому, что цены вырастут, спрос упадет, и экономика застопорится. В конечном итоге произошла бы большая экономическая депрессия. К счастью или нет, но реальная ситуация оказалось гораздо сложнее, чем ожидалось. Производство традиционной нефти действительно достигло своего максимума в 2005 г., и многие явления, которые должны были произойти, происходят и до сих пор.



Цена на нефть в первые годы прошлого десятилетия росла быстро, и стоимость этого актива выросла в несколько раз, достигнув $100. Такой резкий скачок цен привел к замедлению многих национальных экономик и сократил потребление нефти.

Но реальные экономические трудности еще не начались. Многое из этого связано с реакцией властей и увеличением государственного вмешательства в экономику. Так, например, было в США, когда Вашингтон начал раздавать деньги, которые были использованы для разработки дорогостоящих источников нефти и газа (своего рода «виртуальный печатный станок денег»). Высокие цены в сочетании с дешевыми деньгами привели к сланцевому буму.

Добыча нетрадиционной нефти в США выросла на 3,3 млн баррелей в сутки за последние четыре года. Этот скачок был неожиданным для большинства, хотя это последствие высоких цен на нефть, когда «обычной» нефти стало не хватать. Но за исключением всплеска добычи в США, рост производства не наблюдается во всем мире. Ни одна другая страна пока не начала добывать значительные объемы сланцевого газа и нефти. В России, например, добыча традиционной нефти вскоре может достигнуть своего максимума, а на развитие перспективнейших месторождений в Арктике потребуется несколько лет.

Добыча в Бразилии и Мексиканском заливе стагнирует, а ситуация на Ближнем Востоке вообще непредсказуема. И все это происходит на фоне того, что мировой спрос на нефть будет расти ежегодно на несколько миллионов баррелей в сутки.

Если не учитывать разработку сланцевых месторождений, то необходимо признать, что добыча нефти сокращается, а значит, все остальные последствия пика нефтяного рынка должны начать ощущаться в ближайшее время. Цены будут гораздо выше, чем сейчас, а великая рецессия вернется с новой силой и всеми вытекающими последствиями.

Пик нефтяного кризиса, который плавно идет в течение последних десяти лет, не прошел, просто оказался более продолжительным, чем ожидалось. Проблема в том, что существование пика нефтяного кризиса в настоящий момент признают немногие. Но если ситуация не изменится, то через пять лет это должно быть очевидным для всех.



