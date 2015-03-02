Как вам обновлённый MT4 Android
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Как вам обновлённый MT4 Android

2 марта 2015, 05:09
klvgroup
[Удален]
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Сегодня утром был в минутном ступоре. Апгрейд МТ4 на планшете без предупреждения. Разобрался вроде.
#RoboForex, klvgroup, mt4